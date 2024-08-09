"أبوظبي للدفاع المدني"تحدد طرق الوقاية من حرائق المنازل
مع ارتفاع درجات الحرارة وتجاوزها 50 درجة مئوية، فقد أثرت هذه الأجواء الحارة على الناس في جميع أنحاء العالم. وفي حين يعمل خبراء السيارات في الإمارات على رفع مستوى الوعي بالمخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها المركبات خلال أشهر الصيف، تكثف السلطات جهودها لزيادة الوعي باتخاذ التدابير الوقائية للحفاظ على سلامة المنازل من الحرائق.
ومع إزدياد مخاطر اندلاع الحرائق في المنازل، ناشدت السلطات سكان الإمارات بتوخي الحذر الشديد، حيث قد تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى نشوب حرائق.
وقد أصدرت هيئة أبوظبي للدفاع المدني نصائح وإرشادات تتعلق بالسلامة، تدعو فيها السكان إلى اتباع التدابير الوقائية للحفاظ على سلامة الجميع في حال نشوب حريق في المنزل، وهذه النصائح هي كالتالي:
ارسم خريطة للمنزل تشمل جميع الأبواب والنوافذ.
تأكد من إمكانية وسهولة الوصول إلى جميع المخارج.
حدد طرق النجاة لكل غرفة في منزلك.
تأكد من عدم وجود أي أشياء أو أثاث يمنع وصولك إلى الأبواب والنوافذ.
قم بمراجعة خطة الخروج في حالات الطوارئ مع جميع أفراد الأسرة.
حدد مكاناً للتجمع في الهواء الطلق يُعرف أيضاً باسم نقطة التجمع أمام المنزل.
ضع خططاً لمساعدة من قد يحتاج للمساعدة، مثل كبار السن والأطفال وأصحاب الهمم.
تحقق من أجهزة كشف الدخان لديك للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح.