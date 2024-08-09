"أبوظبي للدفاع المدني"تحدد طرق الوقاية من حرائق المنازل

مع ارتفاع درجات الحرارة وتجاوزها 50 درجة مئوية، فقد أثرت هذه الأجواء الحارة على الناس في جميع أنحاء العالم. وفي حين يعمل خبراء السيارات في الإمارات على رفع مستوى الوعي بالمخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها المركبات خلال أشهر الصيف، تكثف السلطات جهودها لزيادة الوعي باتخاذ التدابير الوقائية للحفاظ على سلامة المنازل من الحرائق.