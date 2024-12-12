"أبوظبي للتوزيع": توقف مؤقت للخدمات الإلكترونية للصيانة

وقالت الهيئة في بيان لها إن خدماتها ستخضع للصيانة ولن يتمكن السكان من استخدامها من الساعة الثامنة مساءً يوم الجمعة 13 ديسمبر حتى الساعة الثامنة مساءً يوم السبت 14 ديسمبر.