الإمارات
"أبوظبي للتوزيع": توقف مؤقت للخدمات الإلكترونية للصيانة
لن يتمكن السكان من استخدامها من الساعة الثامنة مساءً يوم الجمعة 13 ديسمبر حتى الساعة الثامنة مساءً يوم السبت 14 ديسمبر
أعلنت شركة أبوظبي للتوزيع، الشركة الرائدة في قطاع المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي، عن توقف خدماتها الإلكترونية مؤقتاً. وأوضحت الشركة أن الموقع الإلكتروني وخدمات مركز الاتصال سيخضعان لصيانة دورية لمدة 24 ساعة، مما سيؤدي إلى تعليق إمكانية دفع فواتير المياه والكهرباء إلكترونياً خلال هذه الفترة.
وقالت الهيئة في بيان لها إن خدماتها ستخضع للصيانة ولن يتمكن السكان من استخدامها من الساعة الثامنة مساءً يوم الجمعة 13 ديسمبر حتى الساعة الثامنة مساءً يوم السبت 14 ديسمبر.
وأكدت الشركة أن إمدادات المياه والكهرباء "لن تتأثر بهذه الصيانة وستستمر بشكل طبيعي"، مشيرةً إلى أنه "سيتم التعامل حصرياً مع حالات الطوارئ المتعلقة بالكهرباء عبر الرقم 991، وبالمياه عبر الرقم 992".