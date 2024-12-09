أبوظبي: فرص عمل لأصحاب الهمم في تغليف المواد الغذائية
افتتحت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مركزاً جديداً لتغليف المواد الغذائية، سيعمل على توظيف عدد من أصحاب الهمم، ويوفر لهم فرص عمل دائمة، ويدعم تطورهم المهني.
وسيركز المركز الجديد في الباهية، بالشراكة مع شركة "فريش أون تيبل"، على جمع وتعبئة وتخزين وتوزيع مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية، بما في ذلك الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان والدواجن والأسماك والعسل والمنتجات الحيوانية.
وأكد سعادة عبدالله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن التعاون مع شركة فريش أون تيبل له دور فعال في تسويق المنتجات الغذائية العضوية للمؤسسة، وفي الوقت نفسه تعزيز مهارات وفرص العمل لأصحاب الهمم.
وأشار أيضاً إلى أن مركز التعبئة والتغليف سيكون بمثابة منصة رئيسية لتعزيز الكفاءة المهنية للموظفين من خلال برامج تأهيلية مستهدفة، وإعدادهم في نهاية المطاف للمشاركة على نطاق أوسع في القوى العاملة.
كما أكد الحميدان على التزام مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بزيادة الشراكات مع القطاع الخاص، وتشجيع الشركات في مختلف الصناعات على دعم وتوظيف أصحاب الهمم. كما أشاد بدور فريش أون تيبل Fresh on Table في تعزيز الزراعة المحلية والاستدامة، ومساعدة دولة الإمارات العربية المتحدة على تحقيق الأمن الغذائي، والحد من البصمة الكربونية من خلال تقريب الإنتاج والاستهلاك.
وأعرب "أتول شوبرا"، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فريش أون تيبل، عن فخره بالشراكة مع مؤسسة زايد العليا ZHO، ووصفها بأنها انعكاس لالتزام الشركة بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
وأضاف: "تسلط هذه الشراكة الضوء على التزامنا العميق بالاستدامة كوسيلة لإلهام التغيير المؤثر والهادف لأصحاب الهمم في مجتمعنا الإماراتي. ونتطلع إلى المشاريع المستقبلية التي يقودها بفخر أصحاب الهمم ونفخر بالتزامنا بالشفافية. ومن خلال منصتنا، نهدف إلى تمكين شركائنا في قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي من اتخاذ قرارات بيئية مستنيرة ودعم الزراعة المحلية".
تعمل فريش أون تيبل Fresh on Table، وهي منصة للتكنولوجيا الزراعية تركز على المزارع المحلية والاستدامة، على تقليل البصمة الكربونية من خلال ضمان ارتباط إنتاج الغذاء واستهلاكه ارتباطاً وثيقاً. من خلال ربط المزارع المحلية بقطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي، تساعد فريش أون تيبل Fresh on Table في توصيل المكونات الطازجة المزروعة محلياً مباشرة من المزرعة إلى المائدة، مما يدعم الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.
(مع مدخلات من وام)