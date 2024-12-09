أبوظبي: فرص عمل لأصحاب الهمم في تغليف المواد الغذائية

كما أكد الحميدان على التزام مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بزيادة الشراكات مع القطاع الخاص، وتشجيع الشركات في مختلف الصناعات على دعم وتوظيف أصحاب الهمم. كما أشاد بدور فريش أون تيبل Fresh on Table في تعزيز الزراعة المحلية والاستدامة، ومساعدة دولة الإمارات العربية المتحدة على تحقيق الأمن الغذائي، والحد من البصمة الكربونية من خلال تقريب الإنتاج والاستهلاك.