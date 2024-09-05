أبوظبي: فرص عمل في قسم الوقاية والسلامة من الحرائق

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس أو شهادة في أحد مجالات الهندسة التالية: الهندسة الميكانيكية أو الكهربائية أو الكيميائية أو المدنية أو الإلكترونية، أو في مجال السلامة من الحرائق.