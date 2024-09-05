أبوظبي: فرص عمل في قسم الوقاية والسلامة من الحرائق
إذا كنت تسعى للعمل في خدمة المجتمع والمساهمة في تعزيز السلامة العامة، فإن الانضمام إلى قسم الوقاية والسلامة من الحرائق بإدارة الدفاع المدني في أبوظبي قد يكون الخيار المثالي.
أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي اليوم الخميس عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف الشاغرة في قسم الوقاية والسلامة من الحرائق
إذا كنت تنوي التقديم على هذه وظيفة، ألقي نظرة على المتطلبات وعملية التقديم أدناه:
المتطلبات
يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس أو شهادة في أحد مجالات الهندسة التالية: الهندسة الميكانيكية أو الكهربائية أو الكيميائية أو المدنية أو الإلكترونية، أو في مجال السلامة من الحرائق.
يجب أن يكون مواطناً من دولة الإمارات العربية المتحدة.
يجب أن يجتاز الفحص الطبي المطلوب.
يجب أن يقدم شهادة تثبت استكمال متطلبات الخدمة الوطنية (للمتقدمين الذكور).
يجب ألا يقل الطول عن 160 سم والوزن عن 60 كجم.
يجب أن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية المطلوبة.
يجب أن يكون لديه شهادة حسن السيرة والسلوك.
يجب أن يكون عمره 18 عاماً على الأقل ولا يزيد عن 30 عاماً.
كيفية التقديم
للتقديم على الوظائف المتاحة، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لإدارة الدفاع المدني عبر الرابط: https://ers.adcda.gov.ae/home/applyforjob
بعد الدخول إلى الموقع وملء استمارة التقديم، يرجى اتباع الخطوات التالية:
1. اختر المسمى الوظيفي "الوقاية من الحرائق والسلامة."
2. راجع الوظائف المتاحة.
3. راجع متطلبات الوظيفة.
4. قدّم طلبك للوظيفة المناسبة.