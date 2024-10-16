الإمارات
أبوظبي: فحوصات مجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي
تسهل هذه الخطوة الكشف المبكر لضمان سلامة الجميع
أعلنت شركة صحة عن توفير فحوصات الماموجرام مجاناً للجميع في العين وأبوظبي، وذلك بهدف تسهيل الكشف المبكر الذي يعد "خط الدفاع الأول ضد سرطان الثدي"، بحسب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت شركة صحة، أكبر شبكة خدمات صحية في الإمارات، إن هذه الخطوة استباقية لضمان أفضل مستوى من الرفاهية، وسيتم تقديم الفحوصات المجانية في العديد من المرافق.
وفي وقت سابق، أعلنت جمعية أصدقاء مرضى السرطان أيضاً أن الفحص السريري للثدي وفحوصات الماموجرام سيتم تقديمها مجاناً في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة في أكتوبر.
وفي إطار حملة شهر التوعية بسرطان الثدي، ستكون الفحوصات متاحة للمواطنات والمقيمات. وهي مبادرة سنوية لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، والمعروفة باسم القافلة الوردية. ويمكن للشركات أيضًا حجز عيادة متنقلة لموظفيها.