أبوظبي: غرامات تصل لـ 20 ألف درهم لمشوهي المظهر العام

يعتبر تشويه المظهر العام في أبوظبي مخالفة يمكن أن تفرض غرامات تصل إلى 2,000 درهم في بعض الحالات، مما يذكر بقوانين وأنظمة الإمارات الصارمة للحفاظ على الأماكن العامة.

من تعليق السجاد على الشرفات إلى تخزين المواد على الأسطح، حذرت السلطات مرارًا وتكرارًا الجمهور من السلوكيات التي تشوه المظهر العام.

قامت بلدية الظفرة مؤخرًا بإدراج 16 مخالفة تتعلق بالحفاظ على نظافة وصيانة الطرق والمناطق العامة.