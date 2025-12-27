أبوظبي: غرامات تصل لـ 20 ألف درهم لمشوهي المظهر العام

يعتبر تشويه المظهر العام في أبوظبي مخالفة يمكن أن تفرض غرامات تصل إلى 2,000 درهم في بعض الحالات، مما يذكر بقوانين وأنظمة الإمارات الصارمة للحفاظ على الأماكن العامة.
من تعليق السجاد على الشرفات إلى تخزين المواد على الأسطح، حذرت السلطات مرارًا وتكرارًا الجمهور من السلوكيات التي تشوه المظهر العام.
قامت بلدية الظفرة مؤخرًا بإدراج 16 مخالفة تتعلق بالحفاظ على نظافة وصيانة الطرق والمناطق العامة.
تحمل المخالفات التالية غرامة قدرها 500 درهم للمخالفة الأولى، و1,000 درهم للمخالفة الثانية، و2,000 درهم للمخالفة الثالثة:
تنظيف أو وضع السجاد أو الأغطية أو غيرها من العناصر على النوافذ أو الشرفات المطلة على طريق عام
فشل أصحاب المنشآت والمتاجر التجارية في الحفاظ على نظافة الأرصفة والمناطق المجاورة لواجهات محلاتهم
فشل المالك أو ممثله القانوني في الحفاظ على نظافة حاويات التخلص من النفايات في المنشآت والمتاجر التجارية
وضع حبال الغسيل خارج النوافذ أو خارج الشرفات على أي جانب من المباني المطلة على طريق عام
عدم الامتثال لشروط تصريح مظلة مواقف السيارات، أو تركها بطريقة تشوه المظهر العام
ترك أو إهمال الأعلام أو اللافتات أو الرموز بطريقة تشوه المظهر العام
ترك أو تخزين أو وضع أي مواد أو أشياء أخرى على أسطح المباني أو الشرفات بطريقة تشوه المظهر العام أو تضر بالصحة العامة
استخدام أو استغلال أو تغطية الممرات بين الأراضي السكنية أو المنشآت والمتاجر التجارية لأغراض التخزين أو لأنشطة غير مصرح بها
أوضحت السلطات أن المخالفات التالية تحمل غرامة أعلى قدرها 1,000 درهم للمخالفة الأولى، و2,000 درهم للمخالفة الثانية، و4,000 درهم للمخالفة الثالثة:
ترك أو تخزين أو تعليق أو وضع أي مواد أو هياكل مسبقة الصنع (مثل الكرفانات) أو أي أشياء أخرى في الأماكن العامة بطريقة تعيق المشاة
إهمال الأصول أو المعدات المستخدمة من قبل الشركات التي تدير المرافق العامة والموجودة في الأماكن العامة
الكتابة أو الرسم أو القيام بأعمال مشابهة على الأصول أو المعدات المستخدمة من قبل الشركات التي تدير المرافق العامة والموجودة في الأماكن العامة
تركيب مظلة لوقوف السيارات بدون تصريح أو بتصريح منتهي الصلاحية
فشل المالك أو ممثله القانوني في توفير وسيلة لنقل النفايات من داخل المبنى إلى غرفة النفايات، وإخراج الحاويات لتفريغها وإعادتها فورًا إلى مواقعها المخصصة؛ الوحدات السكنية الخاصة معفاة من هذا المتطلب
إضافة أي أدوات أو معدات أو أجهزة أو القيام بأي أعمال زخرفية أو تعديلات على واجهات المباني أو أي منشآت ومحلات تجارية - مثل مداخن المطاعم، أسطوانات الغاز، المظلات، وحدات التكييف، تركيبات الإضاءة، الأرصفة وما شابه - دون الحصول على تصريح
بالإضافة إلى ذلك، فإن تسييج أو إحاطة أو تغطية أي ممتلكات بالكامل بطريقة تشوه المظهر العام يتطلب غرامة قدرها 3000 درهم للمخالفة الأولى، و5000 درهم للمخالفة الثانية و10000 درهم إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة.
إهمال الممتلكات إلى حد يشوه المظهر العام أو يشكل خطرًا على السلامة العامة أو الصحة يشكل مخالفة أخرى تحمل غرامة قدرها 5000 درهم للمخالفة الأولى، و10000 درهم للمخالفة الثانية و20000 درهم للمخالفة الثالثة.
