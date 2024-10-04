أبوظبي: ضبط 5 أشخاص بتهمة الصيد الجائر

ألقت السلطات في أبوظبي القبض على خمسة أشخاص بتهمة الصيد الجائر باستخدام صقر، وفقاً لما أفادت به التقارير يوم أمس الخميس.

تم ضبط المجموعة متلبسة في منطقة صحراء شمال الختم، حيث شوهدوا بالقرب من سيارة دفع رباعي مع صقر و"صيدهم". ورغم ذلك، لم يتضح على الفور نوع الحيوانات البرية التي كانوا يصطادونها.

بموجب القانون الاتحادي رقم 24 لعام 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلها، يُمنع صيد أو قتل أو أسر الطيور والحيوانات البرية والبحرية، ولا يجوز صيد الحيوانات إلا بعد الحصول على إذن من الجهات المختصة.

وعلاوة على ذلك، يحظر القانون رقم (22) لعام 2005 بشأن تنظيم الصيد البري في أبوظبي صيد الحيوانات والطيور والزواحف داخل الإمارة، إلا بعد الحصول على إذن من السلطة المختصة، التي تحدد مناطق الصيد والأنواع المصرح بها ومواسم الصيد والأدوات والمعدات المستخدمة.

وفي الشهر الماضي، عثرت السلطات على فخاخ صيد غير قانونية موضوعة في منطقة جبلية في الفجيرة.