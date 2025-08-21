أبوظبي: ضبط عصابة مخدرات "الكريستال ميث" في علب الزيت

أعلنت الشرطة في أبوظبي، الخميس 21 أغسطس/آب، إلقاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص كانت تخفي 377 كيلوغراماً من مادة الكريستال ميث.

وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط ثلاثة آسيويين واعتقالهم بعد اكتشاف العصابة وهي تخفي المخدرات داخل علب زيت مخصصة لماكينات الخياطة.

وتمت العملية بتعاون مشترك بين شرطة أبوظبي والجهاز الوطني لمكافحة المخدرات. وأُحيل الجناة إلى الجهات المختصة.

وحثّت الشرطة أفراد المجتمع على عدم الانغماس في المخدرات والوقوع في فخّ الاعتقاد الخاطئ بأنّ تعاطيها يُشعر بالسعادة والراحة. كما حذّرت من الآثار السلبية للمخدرات على صحة الإنسان وسلامته.