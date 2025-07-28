أبوظبي : ضبط سائقين للقيادة المتهورة وحركات بهلوانية خطيرة

ألقت شرطة أبوظبي، اليوم الاثنين، القبض على مجموعة من السائقين في منطقة ليوا، لقيامهم بقيادة المركبات بتهور وأداء حركات بهلوانية خطيرة.

وأشارت إلى أنه تم ضبط المخالفين وهم يفرون من أحد رجال المرور ويقودون سياراتهم بدون لوحات ترخيص.

وتم ضبطهم من قبل إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة الظفرة، بالتنسيق مع إدارة الدوريات الخاصة.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

ودعا العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي، أولياء الأمور إلى مراقبة سلوكيات أبنائهم وتوجيههم نحو الاستخدام المسؤول والآمن للمركبات.

وأكد على أهمية دور الجمهور في دعم الجهود الأمنية، داعياً إياهم إلى الإبلاغ عن أي أنشطة خطرة أو غير قانونية عبر خدمة "أمان" على الرقم 8002626 أو عبر الرسائل النصية القصيرة على الرقم 2828.