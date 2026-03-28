أبوظبي: شظايا اعتراض صاروخي تتسبب في حريقين بمحيط "كيزاد"

تتعامل سلطات أبوظبي مع حادثي حريق اندلعا في محيط مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – كيزاد.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي إن الحريقين ناتجين عن سقوط شظايا بعد اعتراض ناجح لصاروخ باليستي من قبل الدفاعات الجوية.

وقالت السلطات إنها ستشارك التحديثات مع السكان فور توفر معلومات جديدة، كما حثت السكان على الاعتماد فقط على المصادر الرسمية والامتناع عن نشر الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة.