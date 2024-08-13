أبوظبي : شراكات عالمية لافتتاح مدارس للطهي والضيافة

وأكد الشيف "فرانسيسكو أرايا"، مدير المركز الدولي للفنون الطهوية في أبوظبي، أن المركز نجح في تدريب المواهب المحلية ليصبحوا رواد أعمال ومدونين وطهاة رئيسيين وغيرهم.

وقال:"هذا هو السبب وراء وجودنا في أبوظبي. فنحن ندرب المواهب المحلية ونساعدها على العطاء للصناعة كرجال أعمال ومدونين وطهاة. وحتى الآن، حققنا نجاحاً كبيراً. لقد دربنا الكثير من المواطنين المحليين الذين يعملون بسعادة في الصناعة. لذا، لدي آمال كبيرة في السنوات العشر القادمة لهذا البلد".

وتقدم كافة المعاهد التعليمية دورات قصيرة الأجل، ودرجات البكالوريوس والماجستير، مع دورات خاصة تركز على الإماراتيين لضمان ثروة من المواهب المحلية.