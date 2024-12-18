أبوظبي: سياسة جديدة لحماية أصحاب الهمم من الإساءة

أعلنت أبوظبي عن سياسة جديدة تضمن حماية أصحاب الهمم من كافة أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال والتمييز، حيث سيتم تفعيل آلية ممنهجة لضمان وصول أصحاب الهمم إلى تدابير وخدمات الحماية بصورة توائم احتياجاتهم وتحافظ على سلامتهم.

أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي رسمياً "سياسة حماية أصحاب الهمم"، والتي سيتم تنفيذها مع هيئة رعاية الأسرة في الإمارة.

وقال سعادة حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع إن هذه السياسة تهدف إلى توفير الدعم اللازم بناء على احتياجات أصحاب الهمم وضمان الحماية الشاملة.