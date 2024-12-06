أبوظبي: سيارات ذاتية القيادة عبر "أوبر" في مناطق محددة

الآن، أصبح بإمكانك ركوب سيارة بدون سائق في بعض مناطق أبوظبي، كجزء من تعاون "أوبر" مع (وي رايد) WeRide لرحلات محددة.

ويمكن لمستخدمي تطبيق أوبر الاشتراك من خلال قسم تفضيلات الرحلة في الإعدادات، لزيادة احتمالية اختيار مركبات (وي رايد) WeRide عند طلب خدمات (أوبر أكس ) UberX أو (أوبر كومفورت) Uber Comfort.

وستتوفر الخدمة في البداية في مناطق محددة، بما في ذلك جزيرة السعديات، وجزيرة ياس، والطرق من وإلى مطار زايد الدولي، مع خطط لتوسيع العمليات إلى مناطق أخرى داخل أبوظبي في المستقبل.