أبوظبي: سيارات ذاتية القيادة عبر "أوبر" في مناطق محددة
الآن، أصبح بإمكانك ركوب سيارة بدون سائق في بعض مناطق أبوظبي، كجزء من تعاون "أوبر" مع (وي رايد) WeRide لرحلات محددة.
ويمكن لمستخدمي تطبيق أوبر الاشتراك من خلال قسم تفضيلات الرحلة في الإعدادات، لزيادة احتمالية اختيار مركبات (وي رايد) WeRide عند طلب خدمات (أوبر أكس ) UberX أو (أوبر كومفورت) Uber Comfort.
وستتوفر الخدمة في البداية في مناطق محددة، بما في ذلك جزيرة السعديات، وجزيرة ياس، والطرق من وإلى مطار زايد الدولي، مع خطط لتوسيع العمليات إلى مناطق أخرى داخل أبوظبي في المستقبل.
في المرحلة الأولى من الإطلاق، سيتواجد عامل أمان داخل كل مركبة لضمان تجربة آمنة وموثوقة للركاب والمشاة. تهدف هذه المرحلة إلى تمهيد الطريق للإطلاق التجاري الكامل لخدمات القيادة الذاتية في عام 2025.
وشهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة إطلاق خدمة التنقل ذاتي القيادة عبر تطبيق أوبر.
وتحت إشراف مجلس الأنظمة الذكية والذاتية، ستكون شركة تواصل للنقل مسؤولة عن تشغيل أسطول (وي رايد) WeRide على منصة أوبر، بدعم من مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل).
وصرّح الدكتور عبدالله الغفلي، المدير العام بالإنابة لمركز النقل المتكامل في أبوظبي: "تمثل هذه المبادرة خطوة أساسية نحو تحقيق أهدافنا في تطوير منظومة النقل واعتماد أحدث التقنيات المتقدمة. نحن واثقون أن استخدام خدمات النقل الذكية، مثل المركبات ذاتية القيادة، سيمنح الركاب تجربة مميزة وآمنة".
وأكّد أن هذا المشروع سيلعب دوراً مهماً في تسريع التحول نحو حلول نقل أكثر استدامة وكفاءة في أبوظبي. وأضاف: "سنواصل جهودنا لتعزيز قدرة أبوظبي على تبني الحلول الذكية التي ترتقي بجودة حياة سكانها. كما نتطلع إلى تعزيز التعاون مع شركائنا المحليين والدوليين لتحقيق هذه الرؤية".