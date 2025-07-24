أبوظبي: سجن رجل 10 سنوات لاعتدائه جنسياً على طفل

قضت محكمة جنايات أبوظبي بسجن رجل لمدة عشر سنوات بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على طفل بالإكراه داخل مركبته الخاصة.

وبالإضافة إلى عقوبة السجن، فرضت المحكمة قيدًا بعد الإفراج، يمنع المتهم من الإقامة بالقرب من منزل الضحية.

وخرجت القضية إلى النور بعد أن تقدم أحد أقارب الضحية البالغ من العمر 10 سنوات ببلاغ إلى الشرطة، جاء فيه أن الطفل تم استدراجه إلى سيارة المدعى عليه والاعتداء عليه في منطقة سكنية بالقرب من منزلهم.

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بناءً على البلاغ، باشرت النيابة العامة في أبوظبي تحقيقًا. وأكدت الأدلة وجود مركبة المتهم في موقع الحادث يوم وقوعه. وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة وقوف السيارة بالقرب من مدرسة لفترة طويلة قبل مغادرتها.

قانون حماية الطفل في الإمارات

طبّقت دولة الإمارات العربية المتحدة قانونًا شاملًا لحماية الطفل، يهدف إلى صون حقوق الأطفال المقيمين في الدولة ورفاهيتهم. ويُعدّ القانون الاتحادي، المعروف بقانون "وديمة"، حجر الأساس في حماية الطفل في الدولة.

سُمي هذا القانون تيمنًا بقضية مأساوية تتعلق بإساءة معاملة الأطفال، ويهدف إلى ضمان سلامة الأطفال ورفاهيتهم ونموهم. في عام ٢٠١٢، تعرضت فتاة تُدعى وديمة للإساءة والقتل على يد والدها؛ وقد هزت هذه الحادثة وعي الأمة، مما أدى إلى إصدار قانون وديمة عام ٢٠١٦.

وينص القانون - الذي يشمل مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك أطفال المغتربين - على الحقوق القانونية للقاصرين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويهدف إلى حماية الأطفال منذ الولادة وحتى البلوغ من مجموعة متنوعة من أشكال الإساءة، بما في ذلك الإساءة الجسدية واللفظية والنفسية.