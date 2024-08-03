أبوظبي: سائق يصطدم بسيارة أجرة ويكاد يصيب 3 مشاة
رصدت كاميرات الطريق التابعة لشرطة أبوظبي، حادثاً مرورياً، ناجم عن انشغال سائق السيارة عن الطريق، وعدم تمكنه من رصد سيارة أجرة متوقفة عند معبر المشاة.
وفي المقطع الذي تبلغ مدته 25 ثانية والذي نشرته الشرطة يوم الجمعة، فشلت شاحنة صغيرة في اكتشاف سيارة الأجرة التي توقفت لعبور المشاة.
وتحاول الشاحنة الصغيرة المراوغة في اللحظة الأخيرة لكنها تصطدم بسيارة الأجرة، التي كانت قد أشارت إلى التوقف في وقت سابق عن طريق تشغيل أضواء الخطر. ونجح المشاة الثلاثة في الهروب بعد أن اكتشفوا اصطدام الشاحنة الصغيرة بسيارة الأجرة.
وحثت مديرية المرور والدوريات الأمنية السائقين على الانتباه عند معابر المشاة.
وقالت الهيئة إن سلامة المشاة مسؤولية مشتركة بين المشاة أنفسهم والسائقين على الطرق.
كما حثت سائقي السيارات على إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم والاهتمام بحركة عبور المشاة.
وقالت الشرطة إن عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم يترتب عليه غرامة قدرها 500 درهم وست نقاط سوداء.