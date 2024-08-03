أبوظبي: سائق يصطدم بسيارة أجرة ويكاد يصيب 3 مشاة

وفي المقطع الذي تبلغ مدته 25 ثانية والذي نشرته الشرطة يوم الجمعة، فشلت شاحنة صغيرة في اكتشاف سيارة الأجرة التي توقفت لعبور المشاة.

وتحاول الشاحنة الصغيرة المراوغة في اللحظة الأخيرة لكنها تصطدم بسيارة الأجرة، التي كانت قد أشارت إلى التوقف في وقت سابق عن طريق تشغيل أضواء الخطر. ونجح المشاة الثلاثة في الهروب بعد أن اكتشفوا اصطدام الشاحنة الصغيرة بسيارة الأجرة.