أبوظبي: سائق مشتت يصطدم بسيارة على جانب الطريق
أظهر مقطع فيديو جديد نشرته شرطة أبوظبي، االيوم الجمعة، اصطدام سيارة بمركبة متوقفة على جانب الطريق.
وفي مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر الإنترنت، يمكن رؤية السيارة التي كان يقودها السائق المشتت وهي تسير على خط متصل وتصطدم مباشرة بالسيارة الأخرى، مما أدى إلى وقوع حادث أدى إلى انزلاق السيارة الأخرى عن الطريق بالكامل.
شاهد الفيديو أدناه:
ودعت الهيئة السائقين إلى تجنب التوقف على جانب الطريق، وقالت أنه يتعين على سائقي المركبات التوجه إلى أقرب موقف آمن حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق الآخرين.
وفي حالة عدم إمكانية تحريك المركبة، طلبت الهيئة من سائقي المركبات الاتصال فوراً بمركز القيادة والسيطرة على الرقم 999 (غرفة العمليات) لطلب المساعدة وتجنب وقوع الحوادث.
وحذرت شرطة أبوظبي السائقين من مخاطر الانشغال بالهاتف لتصفح مواقع التواصل الاجتماعي وإجراء المكالمات والتقاط الصور وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع حوادث مرورية خطيرة، حيث تصل عقوبة الانشغال بالهاتف أثناء القيادة بأي شكل من الأشكال إلى غرامة 800 درهم و4 نقاط مرورية.