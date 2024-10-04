أبوظبي: سائق مشتت يصطدم بسيارة على جانب الطريق

وفي مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر الإنترنت، يمكن رؤية السيارة التي كان يقودها السائق المشتت وهي تسير على خط متصل وتصطدم مباشرة بالسيارة الأخرى، مما أدى إلى وقوع حادث أدى إلى انزلاق السيارة الأخرى عن الطريق بالكامل.