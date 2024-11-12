أبوظبي: سائق تاكسي يقدم رحلات مجانية للمحتاجين

بالإضافة إلى ذلك، يقدم علي أيضاً المياه المجانية والوجبات الخفيفة وشحن الهاتف المحمول في سيارته. وقد كان المغترب الباكستاني يفعل ذلك منذ عام ونصف العام ويقول إنه يجعله سعيدًا للغاية. وقال لصحيفة خليج تايمز: "في وقت سابق اعتدت قيادة سيارة أجرة تعمل بالعداد وتبدأ تلقائيًا عند دخول الركاب، لذلك كانت هناك قيود على ما يمكنني فعله". "ومع ذلك، منذ أن بدأت القيادة مع كريم، هناك المزيد من المرونة وأحاول تقديم رحلات مجانية لما لا يقل عن 4 أو 5 أشخاص يوميًا، حتى لو كانت مسافات قصيرة جدًا".