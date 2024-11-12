أبوظبي: سائق تاكسي يقدم رحلات مجانية للمحتاجين
لافتة سائق التاكسي جمشيد علي المقيم في أبو ظبي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لأسباب وجيهة. اللافتة التي تم لصقها على الجزء الخلفي من سيارته تقول: "هذه سيارة أجرة تابعة لشركة "أوبر كريم"، لكنها مجانية للأشخاص ذوي الإعاقة والمرضى، إذا لم يكن لديهم المال، فلا مشكلة، سأوصلك مجانًا. إذا كان بإمكانك منح السعادة من خلال مساعدة شخص ما، فأنت أسعد شخص في العالم".
بالإضافة إلى ذلك، يقدم علي أيضاً المياه المجانية والوجبات الخفيفة وشحن الهاتف المحمول في سيارته. وقد كان المغترب الباكستاني يفعل ذلك منذ عام ونصف العام ويقول إنه يجعله سعيدًا للغاية. وقال لصحيفة خليج تايمز: "في وقت سابق اعتدت قيادة سيارة أجرة تعمل بالعداد وتبدأ تلقائيًا عند دخول الركاب، لذلك كانت هناك قيود على ما يمكنني فعله". "ومع ذلك، منذ أن بدأت القيادة مع كريم، هناك المزيد من المرونة وأحاول تقديم رحلات مجانية لما لا يقل عن 4 أو 5 أشخاص يوميًا، حتى لو كانت مسافات قصيرة جدًا".
كان علي، وهو الأصغر بين أربعة أشقاء، يحلم دائمًا بمساعدة الناس منذ أن كان طفلاً. وبعد أن عمل سائق سيارة أجرة لمدة أربع سنوات تقريبًا، تمكن من توفير 80 ألف درهم وقرر إنشاء مطعم خاص به. ومع ذلك، تعرض للخداع من قبل وكيل عديم الضمير، حيث سرق أمواله واختفى. وقال: "كنت أحلم بتأسيس عملي الخاص ومساعدة المزيد من الناس، لكن هذا لم يكن ليحدث".
وفي الأيام التالية، واجه علي صعوبة في تناول وجبة واحدة في اليوم. يتذكر علي: "لقد مررت بمصاعب كبيرة وكانت هناك أوقات أمضيت فيها بضعة أيام دون تناول وجبات. ومع ذلك، كنت محظوظًا لأن عائلتي رتبت لي بعض المال وتمكنت من دفع الدفعة الأولى لسيارة أجرة. كان هذا قبل عام ونصف، ومنذ ذلك الحين، كنت أقود سيارة أجرة لصالح شركة كريم".
"لا أستطيع أن أتحمل رؤية الناس يكافحون"
يحتفظ علي دائمًا بمبرد ضخم ممتلئ بزجاجات المياه وبعض الوجبات الخفيفة في سيارته طوال الوقت. وقال: "خلال الأيام الصعبة التي مررت بها، كنت أشعر بالجوع كثيرًا، لذا أريد التأكد من عدم تعرض أي شخص آخر لذلك. لا يستطيع بعض الناس تحمل تكلفة تناول أي شيء. ثم هناك أشخاص يسارعون إلى وجهتهم في الصباح ويحجزون لي سيارة أجرة. أسألهم دائمًا عما إذا كانوا قد تناولوا شيئًا ما؛ وإذا لم يكونوا قد تناولوا شيئًا، أعرض عليهم وجبة خفيفة. من الجيد أن تبدأ الصباح بنوع من الإفطار".
يقول علي، الذي يتنقل بسيارته في أنحاء المدينة كل يوم، إنه يرى كل أنواع المعاناة. ويقول: "أحيانًا أرى أشخاصًا تأخروا دقيقة أو دقيقتين، فيركضون خلف الحافلة. وأظل أفكر في مدى حاجتهم إلى الوصول إلى المكتب في الوقت المحدد وكيف أن تفويت تلك الحافلة قد يفسد اليوم. وفي مثل هذه الحالات، أعرض عليهم توصيلهم إلى محطة الحافلات التالية حتى يتمكنوا من الوصول إلى المكتب في الوقت المحدد. لا أستطيع أن أتحمل رؤية الناس وهم يكافحون. هذا يجعلني حزينًا للغاية".
كما أنه غالبًا ما ينقل الأشخاص الذين ينتظرون في الحر لفترة طويلة. وقال: "لقد قابلت أشخاصًا انتظروا لمدة ساعتين لأسباب مختلفة وهم ممتنون جدًا للمساعدة". "الارتياح والابتسامة على وجوههم عندما يعرض شخص ما المساعدة هي شيء لا أستطيع وصفه بالكلمات".
وقال علي إنه يتعرض للسخرية من أصدقائه وأفراد عائلته بسبب إنفاقه المال على مساعدة الآخرين. وقال: "يسخر مني بعض الناس قائلين إنه على الرغم من أنني أعيش في الإمارات منذ ست سنوات، إلا أنني لم أتمكن من ادخار أي شيء. لكنني كنت أساعد الناس وهذا مكافأة كبيرة بالنسبة لي".
ومنذ انتشار لافتته على نطاق واسع، ظل علي يتلقى المكالمات تلو الأخرى. وقال: "ليس لدي أي فكرة عن الشخص الذي نشر لافتتي على وسائل التواصل الاجتماعي أو متى. لكنني تلقيت مكالمات كثيرة منذ ذلك الحين. أخبرني أصدقائي أن أبدأ حسابًا على Instagram وTiktok وقالوا إنني أستطيع كسب المال من خلاله. لكنني لا أفعل هذه الأشياء من أجل الشهرة أو المال. في الواقع، قد يجعلني الكثير من المال جشعًا. لذلك أفضل البقاء بعيدًا عن وسائل التواصل الاجتماعي".
ورغم أنه رفض في البداية تقديم صورة، إلا أن علي وافق في النهاية بعد أن حثه أصدقاؤه على ذلك.
"أريد فقط أن أخبر الناس أن مساعدة شخص آخر لا تكلف الكثير"، كما قال. "لا يتعين عليك أن تكون غنيًا أو تبذل قصارى جهدك للمساعدة. إذا كان بإمكان كل شخص أن يفعل شيئًا صغيرًا لمساعدة الآخرين، فسوف يساعدك ذلك على النوم بسلام شديد في الليل".
وينتظر علي الآن اليوم الذي يسدد فيه كامل قيمة سيارة الأجرة، ولا يحتاج إلى سداد القسط الشهري الذي يبلغ 6500 درهم. وقال: "بمجرد سدادي للقسط، سأتمكن من مساعدة المزيد من الناس بسيارتي. وآمل أن يحدث ذلك قريبًا".