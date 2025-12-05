أبوظبي: زراعة نخاع عظمي تنقذ طفلة باكستانية من اضطراب مناعي نادر

تعافت طفلة باكستانية تبلغ من العمر شهرين بشكل ملحوظ في أبوظبي بعد خضوعها لعملية زراعة نخاع عظمي طارئة لعلاج اضطراب مناعي نادر وشديد.
كانت آيرا في حالة حرجة عندما نُقلت إلى عيادة ياس في مدينة خليفة، بعد أسابيع من العلاج في مستشفى آخر. قال الأطباء إنها كانت على جهاز التنفس الصناعي وتكافح عدوى شديدة في الصدر والدم كانت تعود رغم الرعاية المكثفة.
كشفت الفحوصات الإضافية عن سبب العدوى المتكررة: نقص مناعي خلقي، وهو حالة نادرة يولد فيها الأطفال دون القدرة على مقاومة العدوى. أخبر والداها الأطباء أنهما فقدا في وقت سابق ابنة تبلغ من العمر سنة ونصف بسبب حالة مشابهة غير مشخصة.
بحلول الوقت الذي وصلت فيه آيرا إلى أبوظبي، كانت تقاوم ثلاث عدوى في وقت واحد، وتحتاج إلى أدوية للحفاظ على ضغط الدم وتظهر علامات إجهاد الأعضاء.
وجد الأطباء أن والدها كان مطابقًا كاملاً لـ HLA (مستضد الكريات البيضاء البشرية)، وهو شرط للتبرع بالنخاع العظمي. ومع ذلك، كانت آيرا مريضة جدًا لتلقي العلاج الكيميائي المعتاد الذي يجهز الجسم للزراعة.
قالت الدكتورة مانسي ساشديف، القائدة السريرية واستشارية أمراض الدم والأورام وزراعة نخاع العظم للأطفال، إن الفريق كان لديه وقت قليل جدًا. قالت: "الطريقة الوحيدة لإنقاذ حياتها كانت إجراء زراعة نخاع عظمي عاجلة". وأضافت: "لأنها كانت مريضة جدًا، لم تستطع تلقي العلاج الكيميائي. اعتمدنا بالكامل على الخلايا السليمة لوالدها لمساعدتها في مكافحة العدوى."
تعتبر العملية، التي أجريت دون التحضير المعتاد، نادرة وعالية المخاطر لكنها كانت الخيار الوحيد المتاح.
بعد شهرين من الزراعة، يقول الأطباء إن الرضيعة تتنفس بمفردها، وتتغذى جيدًا ومن المتوقع أن تخرج قريبًا. تم التخلص من جميع العدوى الفيروسية الثلاثة.
قالت الدكتورة ميسون الكرم، المديرة الطبية، إن الحالة توضح أهمية التشخيص المبكر والرعاية المتخصصة المنسقة.
قالت إن تحسن الطفل "يظهر ما يمكن أن يحققه التدخل في الوقت المناسب والإدارة المتعددة التخصصات الدقيقة في المرضى شديدي الهشاشة."