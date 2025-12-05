أبوظبي: زراعة نخاع عظمي تنقذ طفلة باكستانية من اضطراب مناعي نادر

كانت آيرا في حالة حرجة عندما نُقلت إلى عيادة ياس في مدينة خليفة، بعد أسابيع من العلاج في مستشفى آخر. قال الأطباء إنها كانت على جهاز التنفس الصناعي وتكافح عدوى شديدة في الصدر والدم كانت تعود رغم الرعاية المكثفة.