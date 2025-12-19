أبوظبي: دوريات شرطية إضافية في الأنفاق والمناطق المعرضة للفيضانات

[ملاحظة المحرر: تابع مدونة الخليج تايمز المباشرة للحصول على آخر التحديثات حول الطقس غير المستقر في الإمارات]
كثفت شرطة أبوظبي دوريات المرور في جميع أنحاء الإمارة مع استمرار هطول الأمطار التي تؤثر على حالة الطرق.
في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X، ذكرت شرطة أبوظبي أن مديرية المرور والدوريات الأمنية تراقب عن كثب تأثير الطقس، وتعمل على تحسين تدفق حركة المرور، وتخفيف الازدحام، ومنع الحوادث الناجمة عن تراكم المياه على الطرق.
قالت الشرطة إن فرق المرور تبذل جهودًا مكثفة لضمان سلامة السائقين ومستخدمي الطرق خلال الطقس السيئ. كما تم تفعيل خطط استباقية لنشر الدوريات في الأنفاق وقنوات الصرف والأودية والمناطق الأخرى المعرضة للفيضانات، خاصة في ظل النظام الجوي المنخفض الضغط الذي يؤثر على البلاد.
اطلع على الصور أدناه:
في دبي، تتخذ السلطات إجراءات مماثلة لتقليل الاضطرابات. تم نشر ما مجموعه 120 رافعة، بالإضافة إلى 22 فريق إنقاذ بري وبحري، في جميع أنحاء الإمارة.
قالت شرطة دبي إن الإجراءات تشمل 13 نقطة إنقاذ بري، بما في ذلك حتا، وتسع نقاط إنقاذ بحري على طول ساحل الإمارة، لضمان استجابة سريعة للحوادث المرتبطة بالأمطار الغزيرة أو الفيضانات أو الرياح القوية.
كما يحافظ ضباط شرطة دبي على تواجد مستمر على الطرق، لإدارة حركة المرور وحماية المجتمع مع استمرار هطول الأمطار في أجزاء من المدينة.
في الوقت نفسه، تظل فرق بلدية دبي في حالة تأهب قصوى، حيث تتعامل باستمرار مع آثار الأمطار الغزيرة - من تصريف المناطق المغمورة بالمياه إلى الاستجابة السريعة للتقارير الطارئة. تهدف هذه الجهود إلى حماية السكان والحفاظ على حركة المرور بسلاسة في جميع أنحاء الإمارة.