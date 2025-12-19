أبوظبي: دوريات شرطية إضافية في الأنفاق والمناطق المعرضة للفيضانات

في الوقت نفسه، تظل فرق بلدية دبي في حالة تأهب قصوى، حيث تتعامل باستمرار مع آثار الأمطار الغزيرة - من تصريف المناطق المغمورة بالمياه إلى الاستجابة السريعة للتقارير الطارئة. تهدف هذه الجهود إلى حماية السكان والحفاظ على حركة المرور بسلاسة في جميع أنحاء الإمارة.