أبوظبي: حوادث سيارات بسبب القيادة المشتتة وغرامتها 1000 درهم

من خلال فيديو توعوي شاركته شرطة أبوظبي، دعت السائقين إلى تجنب القيادة المشتتة.
وأظهر الفيديو، وهو مجموعة من تسجيلات كاميرات المراقبة، حالات لاصطدام السيارات وتسببها في حوادث عند التقاطعات.
وقالت الشرطة إن الانحرافات الصغيرة على الطريق يمكن أن تؤدي إلى انحرافات مفاجئة، وحثت السائقين على تجنب استخدام هواتفهم المحمولة لتصفح الإنترنت أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو إجراء المكالمات أو التقاط الصور.
"مثل هذا السلوك يشكل خطراً من خلال التسبب في حوادث مرورية نتيجة عدم الانتباه للطريق أثناء القيادة."
شاهد الفيديو المزعج أدناه:
أكدت الشرطة أن القيام بأي شيء أثناء القيادة هو "خطير للغاية". وحثت السائقين على البقاء منتبهين أثناء القيادة، والانتباه للمشاة وعلامات الطريق والمحيط، واتباع تعليمات ضباط الشرطة المرورية لتجنب الحوادث.
كما ذكّروا السكان بأن القانون رقم (5) لعام 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي ينص على أن تجاوز الإشارة الحمراء يحمل غرامة قدرها 1000 درهم، و12 نقطة مرورية، وحجز المركبة لمدة 30 يوماً.
رسوم الإفراج عن المركبة المحجوزة هي 50,000 درهم، مع تعليق رخصة القيادة لمدة ستة أشهر بدءاً من تاريخ سحب الرخصة.
ستظل المركبة محجوزة حتى يتم دفع رسوم الإفراج، لمدة أقصاها ثلاثة أشهر. إذا لم يتم تسوية المستحقات، سيتم إحالة المركبة للبيع في مزاد علني.