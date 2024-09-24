أبوظبي : حملة صارمة على مخالفات الإسكان الحكومي

نظمت سلطات أبوظبي، اليوم الثلاثاء، حملة صارمة على المخالفين لقواعد الإسكان الحكومي، بما في ذلك أولئك الذين يؤجرون هذه الفلل بشكل غير قانوني أو يقيمون متاجر في هذه العقارات. وتشمل عمليات التفتيش أيضًا المنازل المهجورة في جميع أنحاء الإمارة.

وستقوم هيئة أبوظبي للإسكان ودائرة البلديات والنقل بإجراء حملة مسح ميداني لمعالجة هذه المخالفات السكنية.

وأضافت السلطات أنه سيتم منح المخالفين فترة سماح مدتها شهر واحد لمعالجة المخالفة وتصحيح أوضاعهم السكنية، وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية.