أبوظبي: حملة توعية لمنع سقوط الأطفال من الشرفات والنوافذ

وقد سبق وأن عززت بلدية الشارقة إجراءات السلامة في المباني، فمنذ عام 2017، طبقت تعديلات على المعايير الفنية للنوافذ والشرفات، تضمنت أن يكون ارتفاعها 120 سم بدلاً من متر واحد، وإلزام الملاك والمقاولين بتركيب أقفال أمان تحدّ من فتح النوافذ لأكثر من 5 إلى 10 سم، واستخدام درابزين لا يمكن للأطفال تسلقه.