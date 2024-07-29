أبوظبي: حقيبة تفاعلية شاملة لدعم ذوي التحديات البصرية

أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، اليوم الإثنين، أول حقيبة تفاعلية ترفيهية شاملة لأصحاب الهمم من ذوي التحديات البصرية وذلك دعماً لخططها الرامية إلى تمكينهم خلال الإجازة الصيفية، تم تصنيعها وتطويرها بأيدي كوادر المؤسسة المبدعة من أصحاب الهمم منتسبيها بورش العمل والتأهيل المهني.

وأعلنت المؤسسة عن توفيرها 20 حقيبة مجانية لأول عشرين طفل من ذوي الإعاقة البصرية في إمارة ابوظبي يتقدمون لطلب الحقيبة، ودعت أصحاب الهمم الراغبين في الحصول على الحقيبة لإرسال كافة المعلومات على الرسائل الخاصة عبر حساب المؤسسة على منصة الانستجرام مع التأكيد أن الطفل من ذوي الاعاقة البصرية ويقيم في إمارة أبوظبي مع إرفاق صورة لبطاقة صاحب الهمة، وتسجيل بياناته الشخصية الإسم ومكان الإقامة ورقم الهاتف.

وقالت في بيان صحفي :" يأتي إطلاق هذه الحقيبة التفاعلية الشاملة كجزء من التزام مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تجاه دعم وتمكين فئة أصحاب الهمم الذين يواجهون تحديات بصرية ودمجهم بشكل كامل في المجتمع، وتشمل محتوياتها ألعاباً معرفية ترفيهية مخصصة لأصحاب الهمم من ذوي التحديات البصرية والإعاقات الذهنية. وتتضمن الحقيبة أربع ألعاب، الأولى عن استكشاف الأشكال الهندسية، والثانية لإستثارة حسية اليدين، والثالثة لتنوع الألوان من خلال مطابقة وتمييز الألوان، والرابعة عن مطابقة وتمييز الأشكال الهندسية".

وأكدت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أنها لن تدخر جهداً في مواصلة العمل على تنفيذ وإطلاق المبادرات والبرامج والمشروعات التي تخدم أصحاب الهمم وتساهم في تحقيق التمكين والاندماج الكامل لهم في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.