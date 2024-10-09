أبوظبي: حظر زراعة وتداول نبات الدفلى السام

ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهات المعنية والتخلص من نباتات الدفلى بطريقة آمنة والإبلاغ عن أي مخالفات، كما نصحت بعدم لمس أو أكل أي نباتات غير معروفة، وفي حال التعرض أو التلامس مع نبات غير معروف، يجب على الجمهور الاتصال بخط خدمات معلومات السموم والأدوية (PDIS) على الرقم 800424، والمتاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.