أبوظبي توفر"وينريفير" لعلاج ارتفاع ضغط الدم الرئوي

وتشير الإحصائيات إلى أن ارتفاع ضغط الدم الرئوي يصيب ما بين 15 إلى 60 شخصاً لكل مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وتشكل النساء ما بين 70 إلى 80 % من الحالات. وتنتشر هذه الحالة بشكل أكبر بين الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 65 عاماً.