أبوظبي توفر"وينريفير" لعلاج ارتفاع ضغط الدم الرئوي
في خطوة رائدة في مجال الرعاية الصحية، أعلنت دائرة الصحة بأبوظبي عن منح فرصة الاستخدام المبكر لعلاج ثوري لمرضى ارتفاع ضغط الدم الرئوي، مما يجعل الإمارة الأولى في المنطقة التي توفر هذا العلاج المتقدم.
ويمكن للمرضى أو مقدمي الرعاية تناول الدواء الجديد، "وينريفير" (WINREVAIR)، ذاتياً تحت إشراف طبي عن طريق الحقن تحت الجلد كل ثلاثة أسابيع بجرعات محددة.
ويساعد على تقليل تضيق الأوعية الدموية، ممّا يسمح بتحسين تدفق الدم وتخفيف الضغط على الجهاز القلبي الوعائي. يُستخدم "وينريفير" جنباً إلى جنب مع علاجات قياسية أخرى لتقليل مخاطر الوفاة لدى المرضى المعرضين لمخاطر منخفضة إلى متوسطة.
كما يعمل هذا العلاج على تحسين قدرة المرضى على ممارسة التمارين الرياضية ويقلل من مقاومة الأوعية الدموية الرئوية. وتشير هذه النتائج إلى إمكانية إطالة متوسط العمر المتوقع للمرضى بما يزيد على عشر سنوات عند دمجه مع العلاجات القياسية الحالية.
وصلت الدفعة الأولى من دواء "وينريفير"، الذي طورته شركة "ميرك اند كو"، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الأدوية الحيوية، هذا الشهر.
وقد أظهرت الدراسات السريرية أن إضافة "وينريفير" إلى بروتوكولات العلاج القياسية قد يقلّل من خطر الأحداث السريرية المميتة وغير المميتة بنسبة 84 %.
وقد وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ووكالة الأدوية الأوروبية على هذا الدواء. ويعمل هذا الدواء عن طريق استهداف وتثبيط مسارات إشارات محددة تعمل على تحفيز التكاثر المفرط للخلايا في الأوعية الدموية الرئوية.
وتشير الإحصائيات إلى أن ارتفاع ضغط الدم الرئوي يصيب ما بين 15 إلى 60 شخصاً لكل مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وتشكل النساء ما بين 70 إلى 80 % من الحالات. وتنتشر هذه الحالة بشكل أكبر بين الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 65 عاماً.