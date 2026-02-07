أبوظبي توسع نطاق "الروبوتاكسي" ليشمل مناطق حيوية جديدة

وصرح مركز النقل المتكامل في أبوظبي أن هذا التوسع يأتي بناءً على النجاح الذي حققته الخدمة منذ إطلاقها في عام 2021 عبر جزر ياس، والسعديات، والريم، والمارية، بالإضافة إلى مطار زايد الدولي.