أبوظبي توسع نطاق "الروبوتاكسي" ليشمل مناطق حيوية جديدة

أعلنت أبوظبي يوم السبت عن توسيع خدمات "الروبوتاكسي" (سيارات الأجرة ذاتية القيادة) لتشمل مناطق جديدة في الإمارة.
وصرح مركز النقل المتكامل في أبوظبي أن هذا التوسع يأتي بناءً على النجاح الذي حققته الخدمة منذ إطلاقها في عام 2021 عبر جزر ياس، والسعديات، والريم، والمارية، بالإضافة إلى مطار زايد الدولي.
وهي الآن توسع عملياتها لتشمل مناطق جديدة ذات نشاط وكثافة عالية، بما في ذلك مدينة خليفة ومدينة مصدر وربدان. كما سيتم إدخال مسارات جديدة تربط كورنيش أبوظبي بجامع الشيخ زايد الكبير، مما يمنح السكان والزوار المزيد من خيارات التنقل الذكي ووصولاً أوسع إلى الخدمات الذاتية في جميع أنحاء الإمارة.
يتم تشغيل الخدمة تجارياً بواسطة شركتي "ويدرايد" (WeRide) و"أوبر" (Uber)، بالتعاون مع المشغل المحلي "تواصل للمواصلات"، وذلك وفقاً للتصاريح المعتمدة.
وأشارت الهيئة إلى أن الخدمة شهدت إقبالاً متزايداً منذ إطلاقها، مسجلة نمواً يقارب 150 بالمائة في عدد الرحلات خلال عام 2025، مدفوعاً بالتوسعات التشغيلية السابقة وزيادة ثقة المستخدمين في التقنيات الذكية المستخدمة في التشغيل. كما حققت المركبات معدل أمان بنسبة 99.9 بالمائة.