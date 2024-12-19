أبوظبي توسع مبادرة "سندكم" لتشمل وفيات المقيمين
أعلنت إمارة أبوظبي، اليوم الخميس، عن مبادرة جديدة تهدف إلى دعم المقيمين في الإمارة في حال وفاة أحد أفراد الأسرة. ستشمل المبادرة تغطية كافة الرسوم المتعلقة بالإجراءات المرتبطة بالوفاة، بدءاً من إصدار شهادة الوفاة وصولاً إلى حفظ الجثث والإعادة إلى الوطن.
في إطار تسهيل إجراءات الوفاة على الأسر، وسعت دائرة الصحة في أبوظبي مبادرة "سندكم" لتشمل جميع المقيمين في الإمارة، بعد أن كانت متاحة في السابق لمواطني دولة الإمارات فقط.
تقدم "سندكم" الدعم اللازم للأسر عند وفاة أحد أفرادها: بدءاً من إصدار شهادة الوفاة واستخراج تصريح دفن الجثمان، وصولاً إلى تجهيزه للسفر.
وتأتي هذه المبادرة لتخفيف القلق بشأن التكاليف لدى ذوي المتوفى في ظل الظروف التي يمرون بها.
وبالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، تتحمل الهيئة كافة الرسوم المتعلقة بإصدار شهادة الوفاة ونقل الجثمان بسيارة الإسعاف وحفظ وإعادة الجثمان إلى الوطن.
العملية
تهدف المبادرة إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات على أسرة المتوفى، تتضمن العملية التالي:
بعد صدور شهادة الوفاة، يتواصل فريق "سندكم" مع أسرة المتوفى لتقديم تعازيهم.
سيقوم الفريق بإرسال رسالة نصية توضح الخدمات التي تقدمها المبادرة.
سيتم تعيين ممثل لمساعدة الأسرة لإتمام جميع الإجراءات.
لن يحتاج المقيمون إلى زيارة أي جهة حكومية، بل سيتمكنون من استكمال الإجراءات مباشرة في منشأة الرعاية الصحية في أبوظبي حيث حدثت الوفاة.
سيقوم الطبيب المسؤول بالمساعدة في إتمام الإجراءات اللازمة، بما في ذلك استكمال التقرير والحصول على التصاريح التي قد تكون مطلوبة من قبل أسرة المتوفى، بعد موافقتهم.
تربط منصة "سندكم" المركزية سبع جهات حكومية، مما يسهل العملية بأكملها. وتشمل هذه الجهات دائرة الصحة؛ ومركز أبوظبي للصحة العامة؛ ودائرة القضاء في أبوظبي؛ وصندوق أبوظبي للتقاعد؛ وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)؛ وشركة أبوظبي للتوزيع؛ وشركة العين للتوزيع.
وقالت سعادة هند الزعابي، المديرة التنفيذية لقطاع علاقات وتجربة المتعاملين في دائرة الصحة – أبوظبي: "نواصل على خُطى القيادة الرشيدة تبنّي نهج التميُّز في خدمة المتعاملين، وتقديم تجربة فريدة لهم".
"تتميَّز مبادرة سندكم بأنها تراعي ما يمرُّ به ذوي المتوفى من حزن بفقْدِ أحدٍ من أفراد أسرتهم، وتمنحهم المساحة لذلك من خلال دعمهم لإتمام جميع الإجراءات المرتبطة بالوفاة".
ومع انطلاق المرحلة الجديدة ومع توسيع نطاق فوائد المبادرة لتشمل جميع سكان الإمارة، تؤكد دائرة الصحة التزامها بتوسيع خدمات وعروض "سندكم"، بهدف موحد يتمثل في دعم مجتمع أبوظبي بأكمله بشكل فعال.
منذ إطلاقها في يناير 2024، نجحت مبادرة "سندكم" في دعم أسر المواطنين المتوفين في استكمال الإجراءات والمعاملات اللازمة.