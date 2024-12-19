أبوظبي توسع مبادرة "سندكم" لتشمل وفيات المقيمين

أعلنت إمارة أبوظبي، اليوم الخميس، عن مبادرة جديدة تهدف إلى دعم المقيمين في الإمارة في حال وفاة أحد أفراد الأسرة. ستشمل المبادرة تغطية كافة الرسوم المتعلقة بالإجراءات المرتبطة بالوفاة، بدءاً من إصدار شهادة الوفاة وصولاً إلى حفظ الجثث والإعادة إلى الوطن.