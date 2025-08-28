أبوظبي تنبض بالحياة ليلاً.. شاطئ الكورنيش الجديد يجمع العائلة والرياضة والترفيه

افتتحت بلدية أبوظبي شاطئًا عائليًا جديدًا على كورنيش العاصمة، يتيح للزوار الاستمتاع بأجواء البحر ليلاً بعيدًا عن حرارة الصيف. ويُشكّل هذا الشاطئ إضافة مميزة لخيارات الترفيه المسائية في المدينة.
ويتميز الشاطئ الجديد بإنارة متطورة تتيح السباحة بأمان بعد غروب الشمس، مع تواجد منقذين دائمًا، وخدمات إسعاف أولي، إضافة إلى ملاعب مخصصة لكرة القدم والطائرة والسلة، بما يجمع بين الترفيه والرياضة في أجواء آمنة للأسرة.
شاطئ الكورنيش الليلي مفتوح للزوار والسباحين من الساعة 6 صباحًا حتى 10 مساءً خلال أيام الأسبوع، وحتى منتصف الليل في عطلات نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت والأحد). ويضاف هذا الشاطئ الجديد إلى قائمة الوجهات الشاطئية المسائية المتنامية في أبوظبي.
يمكن للزوار الوصول إلى منطقة السباحة التي تبلغ مساحتها 1000 متر مربع من خلال البوابة 4 إلى 6 والاستمتاع بنسيم المساء البارد والسباحة تحت الأضواء، مما يجعلها مهربًا مرحبًا به من حرارة الصيف.
في يوليو، أطلق شاطئ مارسانا الليلي في جزيرة الحديريات موسمه الصيفي، والذي يتميز بالسباحة تحت ضوء القمر، وكراسي الاستلقاء المريحة، وخيارات تناول الطعام، ومبردات المياه المبردة للزوار.
ويأتي الشاطئ الليلي في الكورنيش بعد إطلاق "شاطئ مرسانا الليلي" بجزيرة الحديريات خلال يوليو الماضي، والذي يوفّر تجربة شاطئية تشمل جلسات مريحة ومطاعم ومشروبات مبردة، غير أنّه يتطلب رسوم دخول (50 درهماً للبالغين في أيام الأسبوع و100 درهم في عطلة نهاية الأسبوع، مع دخول مجاني للأطفال دون السادسة).
وفي دبي، ما تزال شواطئ جميرا 2، جميرا 3، وأم سقيم 1 تستقطب عشاق السباحة الليلية، وقد تم تجهيزها مسبقًا لخدمة أصحاب الهمم بشكل كامل.
ولأولئك الذين يحبون الاستمتاع بالمياه خلال النهار، افتتحت ياس ووتروورلد للتو توسعة ضخمة تبلغ مساحتها 13,445 متراً مربعاً، مما يضيف إلى مناطق الجذب العائلية في العاصمة.