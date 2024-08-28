أبوظبي تكرس حب القراءة لدى الأطفال ب"أمين المكتبة الصغير"

"أبدت الأسر ردود فعل إيجابية، حيث أوضح أكثر من عشرين من المشاركين كيف أن المهارات العملية المُدرّسة عززت من شعور الأطفال بالمسؤولية وقدراتهم على التواصل، كما حسنت لديهم مهارات التفكير التحليلي. وأكدت بعض الأسر نمو الثقة لدى أطفالهم في التعامل مع المعلومات والموارد وإدارتها، وهو ما يعكس فعالية البرنامج في دعم نموهم الشامل."