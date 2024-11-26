أبوظبي تكافح السمنة بنظام تصنيف غذائي إلزامي
أطلقت هيئة مراقبة الجودة والصحة في أبوظبي نظام تصنيف غذائي جديد يجب تطبيقه على ستة أصناف غذائية بحلول الأول من يونيو/حزيران المقبل.
وسيتم سحب المنتجات الموجودة على رفوف السوبر ماركت والتي لا تحمل علامة"نيوتري مارك" Nutri-Mark، أو التي تعرض تصنيفًا أعلى مما ينبغي، وسيتم تغريم الأطراف المعنية.
وتقوم Nutri-Mark بتصنيف القيمة الغذائية لعنصر معين من A إلى E، حيث يشير A إلى الأكثر صحة. وتنطبق المرحلة الأولى من النظام الجديد على المخبوزات والزيوت ومنتجات الألبان وأطعمة الأطفال والمشروبات.
ويتعين على الشركات المصنعة والوكلاء المحليين للعناصر المختارة إجراء قياسات مدعومة علمياً لتصنيف منتجاتهم بدقة وإنتاج ملصقات Nutri-Mark لوضعها على العبوة الأمامية.
وقال عبد الله النعيمي، المدير التنفيذي للمختبر المركزي للفحص في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: "لا يحتاجون إلى إعادة المنتجات إلينا للاختبار، وسنقوم بإجراء مراقبة على المتاجر الكبرى وأخذ عينات من المنتجات (التي تحمل علامة Nutri-Mark). وبعد الأول من يونيو، إذا وجدنا منتجات على الرفوف لا تحمل علامة Nutri-Mark، فسيتم سحبها وسيتم تغريم تجار التجزئة".
وفي الوقت نفسه، إذا أظهرت عينة تم اختبارها تصنيفًا غير دقيق، فسيتم سحبها أيضًا، وسيتم تغريم الشركة المصنعة لها. ولم يتم تحديد قيمة الغرامات بعد. وكان أحد المخاوف الرئيسية للمصنعين خلال الإحاطات الأولية لشركة Nutri-Mark هو التكلفة الإضافية في سوق أبو ظبي شديدة التنافسية، ومع ذلك، قال السيد النعيمي إنه يتوقع من جميع الموردين الالتزام.
وقال الدكتور أحمد الخزرجي، المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي للصحة العامة، إن النظام الجديد يهدف إلى معالجة مشكلة السمنة من خلال تزويد المستهلكين بمعلومات واضحة وسهلة الفهم حول القيم الغذائية للمنتجات.
ووصل معدل الوزن الزائد المسجل لدى سكان أبوظبي إلى 61%، منهم 22% يعانون من السمنة، فيما وصل معدل الأطفال الذين يعانون من الوزن الزائد إلى 37%، منهم 18% يعانون من السمنة.
"إنها أرقام مثيرة للقلق للغاية ويجب علينا أن نتخذ إجراءً بشأنها اليوم لأن الأرقام في المستقبل قد تكون أكثر رعبًا - ليس هنا فحسب، بل على مستوى العالم أيضًا.
وأضاف المدير العام أن "هذه هي الحالات المبلغ عنها فقط، أما الأعداد الفعلية فقد تكون أعلى من ذلك".
وأوضح أن "عدم فهم القيمة الغذائية للمنتجات الغذائية يؤدي غالبًا إلى اختيارات غذائية غير صحية، مما يصبح محركًا مهمًا للعبء المتزايد للسمنة، ويجد العديد من الأشخاص صعوبة في تفسير قوائم المكونات المعقدة وتداعياتها الصحية".
"هدفنا هو توفير نظام يمكن للجميع فهمه حتى يتمكنوا من اتخاذ خيارات مستنيرة حول ما يدخل أجسامهم"، كما اختتم
وقال الدكتور النعيمي: "إن المستهلكين الذين يقرؤون الملصق الخلفي للمنتج عادة ما يفهمون ما يحدث، ولكن كم مرة يفهم المستهلك العادي سياق الأرقام ويكون لديه الوقت لقراءة الملصق على كل منتج قبل شرائه؟"
لا تقوم Nutri-Mark بتصنيف المنتجات على أنها "جيدة" أو "سيئة"، بل إنها تسلط الضوء على الاختلافات في المحتوى الغذائي بين المنتجات المماثلة. وقد تم اتباع نظام تصنيف مماثل بنجاح في العديد من البلدان.
وأوضح النعيمي: "لقد أجرينا دراسة شاملة لجميع المخططات المماثلة الموجودة في السوق، وقررنا اتباع نهج مماثل لملصق Nutri-Score - ملصق التغذية بخمسة ألوان والذي بدأ في فرنسا وتم تعديله في ثماني دول أوروبية، وقمنا بتخصيصه لأبوظبي من خلال جعله إلزاميًا؛ أما الملصق الموجود في أوروبا فهو اختياري، ومرة أخرى اخترنا أنواعًا معينة من المنتجات لتلبية معايير دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال ضمان استيفائها للمواصفات الحلال".
سيتضمن المشروع المستقبلي إعادة صياغة المواد الغذائية لتحقيق تصنيفات أفضل في Nutri-Mark.
"على سبيل المثال، إذا كان منتج إحدى الشركات حاصلًا على تصنيف E، ونريد أن يتم تحسينه إلى C أو D، فسنعمل مع الشركات المصنعة لإعادة صياغة منتجاتها من خلال مختبرات الاختبار الخاصة بنا. هدفنا هو تحسين القيمة الغذائية لجميع المنتجات في السوق حتى تتمكن من تحقيق درجات أفضل."
وأشار إلى شركة أرادت تقليل نسبة السكر في أحد المشروبات، فأزالت السكر وأضافت عصير التفاح لتحليته بالسكر الطبيعي بدلاً من ذلك، وبالتالي حققت درجة أفضل من خلال إعادة صياغة المنتج. وقال إن مثالاً آخر هو شركة مشروبات غازية في سنغافورة خفضت تدريجياً مستويات السكر في منتجاتها من 11 إلى 4.5 على مر السنين.
"نيوتري مارك" هو جهد مشترك بين مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ومجلس أبوظبي للصحة العامة، وتم الإعلان عنه خلال معرض أبوظبي الدولي للأغذية (ADIFE) الذي أقيم في العاصمة من 26 إلى 28 نوفمبر. وسيتم إدراج المزيد من المواد الغذائية تحت نيوتري مارك بعد المرحلة الأولى.