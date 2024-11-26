أبوظبي تكافح السمنة بنظام تصنيف غذائي إلزامي

وفي الوقت نفسه، إذا أظهرت عينة تم اختبارها تصنيفًا غير دقيق، فسيتم سحبها أيضًا، وسيتم تغريم الشركة المصنعة لها. ولم يتم تحديد قيمة الغرامات بعد. وكان أحد المخاوف الرئيسية للمصنعين خلال الإحاطات الأولية لشركة Nutri-Mark هو التكلفة الإضافية في سوق أبو ظبي شديدة التنافسية، ومع ذلك، قال السيد النعيمي إنه يتوقع من جميع الموردين الالتزام.