أبوظبي تقدم أول حقنة علاج جيني لاضطرابات الدم الوراثية

قالت: "هذه خطوة كبيرة إلى الأمام للمرضى الذين عاشوا مع هذه الحالات منذ الطفولة". تم تطوير العلاج بواسطة شركة فيرتكس للأدوية، وهي شركة عالمية في مجال التكنولوجيا الحيوية. وقال رئيسها الإقليمي، هشام هاجر، إن العلاج يمكن أن يوفر راحة طويلة الأمد من خلال معالجة السبب الجذري للمرض بدلاً من أعراضه.