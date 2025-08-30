أبوظبي تُفعّل نظام إشارات ذكية لتسهيل حركة شارع الشيخ زايد

يقوم النظام بضبط توقيتات إشارات المرور تلقائياً بناءً على كثافة الحركة المرورية، حيث يحد من دخول المركبات خلال ساعات الذروة ويسمح بمرور المزيد من المركبات عندما تكون الحركة أقل كثافة. تساعد هذه الطريقة الديناميكية في الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية وتعزيز كفاءة الطرق بشكل عام.