أبوظبي تُفعّل نظام إشارات ذكية لتسهيل حركة شارع الشيخ زايد

لتسهيل تنظيم تدفق المركبات في شوارع أبوظبي، تم تفعيل نظام ضبط المنحدر عند نقاط الدخول على الطرق المؤدية إلى شارع الشيخ زايد بن سلطان، حسبما أعلن مركز النقل المتكامل (ITC).
تم وضع نظام الإشارات الضوئية الذكية الجديد في سبعة نقاط دخول رئيسية تؤدي إلى الطريق الرئيسي، مما يجعل أبوظبي واحدة من المدن الرائدة في تنفيذ هذا النظام المتقدم.
قال الدكتور عبد الله حمد الغفلي، المدير العام لمركز النقل المتكامل بالإنابة: "بفضل الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية، يمكننا الآن مراقبة وتحليل كثافة الحركة المرورية في الوقت الحقيقي، مما يتيح لنا إدارة تدفق المركبات بدقة عالية".
وأضاف: "هذا يحسن انسيابية الحركة المرورية، ويقلل الازدحام، ويساهم بشكل مباشر في تعزيز جودة الحياة وتقوية استدامة نظام النقل في الإمارة".
ويعتمد النظام الجديد على أجهزة استشعار وكاميرات ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي لمراقبة حركة المرور في الوقت الفعلي.
يقوم النظام بضبط توقيتات إشارات المرور تلقائياً بناءً على كثافة الحركة المرورية، حيث يحد من دخول المركبات خلال ساعات الذروة ويسمح بمرور المزيد من المركبات عندما تكون الحركة أقل كثافة. تساعد هذه الطريقة الديناميكية في الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية وتعزيز كفاءة الطرق بشكل عام.
سيتم تطبيقه على نقاط الدخول التالية:
شارع شخبوط بن سلطان
شارع الظفير
شارع هضبة الغبينة (خارجي)
شارع سلامة بنت بطي
شارع الظفرة
شارع ربدان
مخرج شارع أم يفينة (داخلي)
ويأتي تعزيز الحركة المرورية بعد أن أظهرت بيانات جديدة أصدرها مركز الإحصاء - أبوظبي أن العاصمة حققت نمواً في عدد السكان بنسبة 7.5% بحلول عام 2024، ليصل إجمالي عدد السكان إلى 4,135,985 نسمة.
وارتفع عدد سكان الإمارة بنسبة 51% خلال العقد الماضي، من 2.7 مليون نسمة في عام 2014 إلى أكثر من 4.1 مليون نسمة في عام 2024.