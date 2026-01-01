أبوظبي تفتح أبوابها للحيوانات الأليفة..نقلة نوعية في قطاع الضيافة والسياحة

وفي مقهى "أرت ماركت" (Art Market) في ياس باي، قالت جانيس كارغو، رئيسة باريستا، إن الحيوانات الأليفة مرحب بها منذ فترة طويلة في أماكن مخصصة، داخلية وخارجية على حد سواء. وأوضحت: "غالباً ما يتصل الناس مسبقاً للسؤال عما إذا كان بإمكانهم إحضار كلابهم، لذا فهو بالتأكيد شيء يبحث عنه الزبائن". ويضم المقهى العديد من أصحاب الكلاب المنتظمين، بالإضافة إلى زبون يأتي مع طائره المتكلم. وأضافت: "الطائر لا يطير في الأرجاء أو يسبب أي فوضى؛ فهو يبقى على كتف صاحبه طوال الوقت".