أبوظبي تفتتح شاطئ "مارسانا" الليلي

هل ترغب بالسباحة في أبوظبي هربًا من حر الصيف؟ افتتحت العاصمة شاطئها الليلي الخاص في جزيرة الحديريات.

يقع شاطئ "مارسانا نايت" على شاطئ مارسانا الشرقي، ويوفر للزوار فرصة السباحة تحت سماء مضاءة بالقمر مع إشراف رجال الإنقاذ بينما يستمتعون بوسائل الراحة مثل الكراسي المريحة وخيارات تناول الطعام.

يبدأ الموسم يوم الثلاثاء، 1 يوليو، ويستمر حتى الثلاثاء، 30 سبتمبر. يُسمح بالسباحة الليلية في أيام الأسبوع من غروب الشمس حتى الساعة العاشرة مساءً. أما من الجمعة إلى الأحد، وفي أيام العطلات، فسيكون الشاطئ مفتوحًا من غروب الشمس حتى منتصف الليل.

ولضمان سلامة السباحين، ستكون المياه مضاءة على الشواطئ، كما ستكون هناك مبردات صغيرة تحتوي على الماء لتخفيف حرارة الصيف.

للدخول إلى الشاطئ، على الزوار دفع رسوم تختلف باختلاف الأيام. الدخول مجاني للأطفال دون سن السادسة.

من الإثنين إلى الخميس: 50 درهمًا (أكبر من 12 عامًا)؛ 25 درهمًا (للأطفال من سن 6 إلى 11 عامًا)

من الجمعة إلى الأحد والعطلات الرسمية: 100 درهم (أكبر من 12 عامًا)؛ 50 درهمًا (للأطفال من سن 6 إلى 11 عامًا)

وفي الوقت نفسه، في دبي، المدينة التي تنبض بالحياة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، تتوفر الشواطئ الليلية في جميرا 2 وجميرا 3 وأم سقيم 1. وفي عام 2023، جعلت السلطات هذه الشواطئ متاحة أيضًا لأصحاب الهمم.

لمن يبحث عن أنشطة صيفية في أبوظبي، افتتحت ياس ووتروورلد توسعتها أمام الجمهور في الأول من يوليو. تقع في جزيرة ياس، وتمتد على مساحة 13,445 متراً مربعاً.