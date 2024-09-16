أبوظبي تفتتح أكبر مسبح للأمواج عالمياً الشهر المقبل
تستعد أبوظبي لإطلاق أحد أكبر مسبح للأمواج في العالم. ومن المقرر افتتاح (سفر أبوظبي) في أكتوبر، حيث سيتيح لراكبي الأمواج من جميع المستويات تجربة الإثارة التي يوفرها ركوب الأمواج في المحيط."
تم تصميم سفر أبو ظبي ، وهو مشروع مشترك بين "مودن" وشركة "كيلي سليتر ويف" ، لتلبية احتياجات جميع المستويات - من المبتدئين إلى راكبي الأمواج المتمرسين. يتميز المسبح بتكنولوجيا متطورة تخلق مجموعة متنوعة من أنواع الأمواج، مما يضمن تجربة تشبه ركوب الأمواج في المحيط الحقيقي. الأمواج مصممة لتكون متسقة وقابلة للتحكم، مما يجعلها مثالية لصقل المهارات أو للاستمتاع ."
وقال المدير العام للمنتجع، "ريان واتكينز"، لصحيفة الخليج تايمز قبل الافتتاح أنه متحمس للغاية. وأضاف: 'لدينا حدث ركوب أمواج دولي في نهاية سبتمبر، وبعد ذلك سنفتتح في أكتوبر. تم اختيار جزيرة الحديريات لأنها معروفة كمركز رياضي. تشتهر (سفر أبوظبي ) بمرافقها الرياضية عالية الجودة، وهي الآن واحدة من هذه المرافق. نحن فخورون بوجودها هنا.'
مفتوح لجميع الأعمار
أصبحت منشأة الأمواج الاصطناعية في الإمارات العربية المتحدة جاهزة لاستقبال الضيوف من جميع الأعمار، بفضل تقنيتها المتطورة التي تصمم الأمواج بما يتناسب مع مهارات كل شخص في ركوب الأمواج."
يقول ريان واتكينز، المدير العام: "بفضل التكنولوجيا المذهلة التي نمتلكها، نحن على ثقة من قدرتنا على تلبية احتياجات الجميع - من المبتدئين الذين يحاولون ركوب الأمواج للمرة الأولى، إلى راكبي الأمواج الذين يهدفون إلى صقل مهاراتهم وحتى التدريب ليصبحوا محترفين." ويؤكد أنه لا يوجد حد للعمر: "يمكننا استيعاب الأطفال من سن الرابعة وصولاً إلى المحترفين السابقين الذين يتطلعون للعودة إلى ركوب الأمواج."
وبمجرد افتتاحه، سيعمل (سفر أبوظبي) من الاثنين إلى الخميس من الساعة 9 صباحاً حتى 10 مساءً، ومن الساعة 9 صباحاً حتى 11 مساءً في عطلات نهاية الأسبوع. يُنصح الزوار بالوصول قبل ساعة على الأقل من الموعد المحدد لحضور جلسات إحاطة حول السلامة وإعداد المعدات."
مقسمة إلى مناطق
تم تقسيم حوض الأمواج بعناية إلى مناطق مميزة لتلبية جميع مستويات المهارة. تُعتبر منطقة 'استراحة الشاطئ' مثالية للمبتدئين، حيث تتميز بأمواج متدحرجة لطيفة مصممة لبناء الثقة وتعليم المهارات الأساسية. تقدم هذه المنطقة نوعين من الأمواج: المياه البيضاء، التي تحاكي درساً نموذجياً لركوب الأمواج، والمياه الخضراء، التي توفر تعريفاً بسيطاً عن تقنيات ركوب الأمواج."
بالنسبة لأولئك الذين لديهم بعض الخبرة، تقدم منطقة 'كوكا بيتش' أمواجاً بطيئة تصل إلى الخصر، مما يوفر بيئة آمنة لراكبي الأمواج لصقل مهاراتهم والاستعداد لظروف أكثر تحدياً. أما منطقة 'بوينت بريك ' فهي مخصصة لراكبي الأمواج المتوسطين، وتتميز بأمواج أسرع وأطول وأنظف، وبراميل متحكم فيها - مما يجعلها مثالية لممارسة المناورات الأكثر ديناميكية."
تم تصميم موجة 'كيلي' على يد راكب الأمواج الأسطوري كيلي سلاتر، وتقدم أمواجاً عالية الأداء مع أقسام متعددة، لتلبية احتياجات راكبي الأمواج المتقدمين الذين يتطلعون إلى رفع مستوى حدودهم وضبط تقنياتهم."
بالنسبة للمبتدئين، يقدم سفر أبوظبي برنامج "تعلم ركوب الأمواج" في منطقة بيشت بريك . تقدم هذه الجلسة التي تستغرق 60 دقيقة للمشاركين أساسيات ركوب الأمواج، وتغطي التقنيات الأساسية ونصائح السلامة واستخدام المعدات، كل ذلك تحت إشراف مدربين.
بغض النظر عن مستوى مهارتك، تهدف المنشأة إلى جعل رياضة ركوب الأمواج متاحة للجميع، مع تأجير معدات شاملة وتدريب احترافي، مما يضمن تجربة ممتعة وآمنة للجميع.