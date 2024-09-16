أبوظبي تفتتح أكبر مسبح للأمواج عالمياً الشهر المقبل

يقول ريان واتكينز، المدير العام: "بفضل التكنولوجيا المذهلة التي نمتلكها، نحن على ثقة من قدرتنا على تلبية احتياجات الجميع - من المبتدئين الذين يحاولون ركوب الأمواج للمرة الأولى، إلى راكبي الأمواج الذين يهدفون إلى صقل مهاراتهم وحتى التدريب ليصبحوا محترفين." ويؤكد أنه لا يوجد حد للعمر: "يمكننا استيعاب الأطفال من سن الرابعة وصولاً إلى المحترفين السابقين الذين يتطلعون للعودة إلى ركوب الأمواج."