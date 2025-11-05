أبوظبي تغلق منشأة غذائية كبرى وتشدد على حماية الصحة العامة

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أمر إغلاق إداري ضد شركة كوزمو سنتر للتجارة ذ.م.م في منطقة الخالدية بأبوظبي.

وتحمل منشأة التجارة بالجملة رخصة تجارية (CN- 5098686) وتم إغلاقها لانتهاكها القانون رقم (2) لعام 2008 بشأن الغذاء في أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطرها على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أشار إلى انتهاكات متكررة لسلامة الغذاء من قبل المنشأة وفشلها في تنفيذ تدابير تصحيحية فعالة، مما استدعى اتخاذ إجراء فوري لضمان سلامة الغذاء وصحة المستهلك.

أكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيظل ساري المفعول حتى يتم تصحيح أسباب الانتهاك، مع إمكانية استئناف العمليات بمجرد تصحيح أوضاع المنشأة بالكامل وتلبية جميع متطلبات سلامة الغذاء.

أشار المسؤولون إلى أن الإغلاق الإداري والإفصاح عن الانتهاكات جزء من خطة الهيئة لتعزيز نظام سلامة الغذاء في أبوظبي وإخضاع جميع المنشآت الغذائية للتفتيش الدوري لضمان امتثالها للمتطلبات، مع التركيز على الحماية الاستباقية للمستهلكين وضمان التزام جميع المنشآت بمتطلبات سلامة الغذاء.

وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل معها والإبلاغ عن أي انتهاكات تُلاحظ في أي منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات أي مادة غذائية بالاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يتمكن مفتشو الهيئة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان غذاء آمن وصحي لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.