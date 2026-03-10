الإمارات

أبوظبي تغلق منشأة صحية لإصدارها إجازات مرضية مخالفة

سيظل الإغلاق وتعليق الترخيص ساريين بانتظار نتائج الإجراءات القانونية والتأديبية
لاريب طارق أنور
أغلقت هيئة صحة أبوظبي منشأة رعاية صحية في العاصمة لإصدارها إجازات مرضية مدفوعة الأجر دون حضور المريض.

تمت إحالة المنشأة إلى النيابة العامة لمخالفتها القوانين واللوائح التي تحكم قطاع الرعاية الصحية.

كشفت التحقيقات عن عدة مخالفات أخرى حددتها فرق الرقابة والتفتيش، بالإضافة إلى إصدار إجازات مرضية مدفوعة الأجر.

أكدت دائرة الصحة أن الإغلاق وتعليق الترخيص سيظلان ساريين بانتظار نتائج الإجراءات القانونية والتأديبية.

كما أكدت الهيئة أنها تواصل تكثيف جهودها للرصد والتفتيش ولن تتسامح مع أي ممارسات أو سوء سلوك ينتهك القوانين واللوائح التي تحكم قطاع الرعاية الصحية، وذلك لحماية صحة المجتمع والحفاظ على نزاهة نظام الرعاية الصحية في أبوظبي.

