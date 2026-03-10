أبوظبي تغلق منشأة صحية لإصدارها إجازات مرضية مخالفة

ابق على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.



أكدت دائرة الصحة أن الإغلاق وتعليق الترخيص سيظلان ساريين بانتظار نتائج الإجراءات القانونية والتأديبية.



كما أكدت الهيئة أنها تواصل تكثيف جهودها للرصد والتفتيش ولن تتسامح مع أي ممارسات أو سوء سلوك ينتهك القوانين واللوائح التي تحكم قطاع الرعاية الصحية، وذلك لحماية صحة المجتمع والحفاظ على نزاهة نظام الرعاية الصحية في أبوظبي.