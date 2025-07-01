أبوظبي تغلق منشأة تجارية للمواد الغذائية لمخاطرها على الصحة العامة

أغلقت أبوظبي شركة "إم إس فود تريدنج" لمخالفتها قانون الأغذية وخطرها على الصحة العامة.

وتقوم الإمارة بشكل متكرر بتفتيش المؤسسات بما في ذلك المطاعم وتجارة المواد الغذائية ومحلات البقالة وغيرها من الشركات التي تتعامل مع المواد الغذائية .

ويأتي قرار الإغلاق الإداري الذي أصدرته هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بعد ثبوت مخالفة المنشأة للقانون رقم (2) لسنة 2008.