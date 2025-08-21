أبوظبي تغلق مطعماً لمخالفته قوانين سلامة الغذاء

أُعلن يوم الأربعاء، 20 أغسطس/آب، أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أصدرت قرارًا بالإغلاق الإداري لمطعم تاج الزمردة الكائن في مدينة العين. وأوضحت الهيئة أن المنشأة خالفت القانون رقم (2) لسنة 2008 بشأن سلامة الغذاء في إمارة أبوظبي واللوائح والأنظمة الصادرة بموجبه.