أبوظبي تغلق مطعماً لمخالفته قوانين سلامة الغذاء

تم إغلاق مطعم في أبوظبي لمخالفته قوانين سلامة الغذاء في الإمارة.
أُعلن يوم الأربعاء، 20 أغسطس/آب، أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أصدرت قرارًا بالإغلاق الإداري لمطعم تاج الزمردة الكائن في مدينة العين. وأوضحت الهيئة أن المنشأة خالفت القانون رقم (2) لسنة 2008 بشأن سلامة الغذاء في إمارة أبوظبي واللوائح والأنظمة الصادرة بموجبه.
وأضافت أن ممارسات المطعم تشكل "خطرا خطيرا على الصحة العامة".
أفادت الهيئة بأن المطعم تلقى العديد من الإنذارات بشأن مخالفات سلامة الغذاء التي رصدها المفتشون، ولم يتخذ أي إجراء لتصحيحها. فقررت الهيئة إغلاقه حفاظًا على الصحة العامة.
سيستمر الإغلاق حتى اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتعزيز سلامة الغذاء والتأكد من التزام المنشأة باللوائح. وأكدت الهيئة السماح للمطعم بإعادة فتح أبوابه بعد إجراء التغييرات اللازمة.