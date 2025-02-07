الإمارات
أبوظبي تغلق مطعماً لمخالفته شروط السلامة الغذائية
يقع هذا المطعم في شارع حمدان المزدحم في الإمارة
قالت السلطات يوم الجمعة إنه تم إغلاق مطعم في أبو ظبي بسبب "تعريض الصحة العامة للخطر".
وتم ضبط مطعم "سبايسي تاميل نادو" الواقع في شارع حمدان، وذلك لمخالفته لقواعد سلامة الغذاء، حيث أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة وسلامة الغذاء مؤخراً قراراً بإغلاقه إدارياً.
وتطبق السلطات في الإمارة سياسة عدم التسامح مطلقًا مع المخالفات التي تعرض صحة وسلامة السكان للخطر، حيث يتم إجراء عمليات تفتيش منتظمة في جميع أنحاء الإمارة للتأكد من التزام المنشآت بمعايير السلامة.
وفي عام 2024، تم إغلاق عدد من المطاعم والمقاهي في الإمارة بسبب عدم التزامها بالأنظمة واللوائح المعمول بها في الإمارة.
تم إغلاق أحد المطاعم بسبب ثلاجاته المتسخة ومعدات المطبخ الأخرى، بينما اضطر مقهى البرجر إلى إغلاق أبوابه بعد ثلاثة تحذيرات بسبب "الانتهاكات عالية الخطورة".