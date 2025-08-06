أبوظبي تغلق متجراً لمخالفته شروط السلامة الغذائية

أغلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية متجر بقالة في منطقة خاجور تولة بالعاصمة، لمخالفته قوانين السلامة. وشكّلت ممارسات شركة "ديسي بي إن بي للتجارة العامة" خطرًا جسيمًا على الصحة العامة، وفقًا لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
وفقًا لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تلقى المتجر عدة إنذارات بعد رصد المفتشين مخالفات خلال عمليات التفتيش الروتينية. ورغم تكرار الإنذارات، لم تتخذ الإدارة الإجراءات التصحيحية اللازمة، مما دفع الهيئة إلى إصدار أمر إغلاق يوم الاثنين.
وجاء قرار إغلاق المنشأة بناء على تقرير تفتيش رسمي، خلص إلى أن المخالفات أثرت بشكل مباشر على سلامة الغذاء وصحة المستهلك.
قال شهيد، صاحب المتجر: "لم نتمكن من إنجاز العمل المطلوب، رغم صدور الإنذار الأولي قبل شهر تقريبًا. طلبوا منا تركيب حوض غسيل خاص للخضراوات وتغيير موقع منطقة غسل اليدين. مع ذلك، لم يعثر المفتشون على أي حشرات أو مشاكل تتعلق بالنظافة والتخزين".
سيبقى المتجر مغلقًا حتى استكمال جميع الإجراءات التصحيحية اللازمة. وأعرب شهيد عن أمله في استئناف العمل يوم الأربعاء، في انتظار إجراء تفتيش لاحق وموافقة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
يأتي هذا الإغلاق في إطار جهود الهيئة التفتيشية المتواصلة لتعزيز معايير سلامة الغذاء في إمارة أبوظبي. ويؤكد هذا الدور التنظيمي للهيئة في ضمان امتثال جميع المنشآت الغذائية لبروتوكولات الصحة والسلامة. وتُجري الهيئة حملات تفتيشية دورية على جميع منافذ بيع الأغذية، بغض النظر عن طبيعتها أو نوع الأغذية التي تُتداول فيها.
وتدعو الهيئة الجمهور للإبلاغ عن أي مخالفات أو مخاوف بشأن المنتجات الغذائية من خلال الاتصال بالرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555. وسيتخذ مفتشو الهيئة التدابير اللازمة لضمان سلامة الغذاء لجميع أفراد المجتمع.