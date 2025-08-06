أبوظبي تغلق متجراً لمخالفته شروط السلامة الغذائية

قال شهيد، صاحب المتجر: "لم نتمكن من إنجاز العمل المطلوب، رغم صدور الإنذار الأولي قبل شهر تقريبًا. طلبوا منا تركيب حوض غسيل خاص للخضراوات وتغيير موقع منطقة غسل اليدين. مع ذلك، لم يعثر المفتشون على أي حشرات أو مشاكل تتعلق بالنظافة والتخزين".