أبوظبي تغلق "بوحه" لمخالفات متكررة لسلامة الغذاء

هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تجري جولات تفتيشية دورية على المطاعم والمقاهي في العاصمة الإماراتية
الصورة: لقطة شاشة من ADAFSA

أغلقت الجهات المختصة في أبوظبي، إحدى الجزارات، بسبب تكرار مخالفاتها لشروط السلامة الغذائية، ما يشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة.

قالت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، الاثنين، إنها أصدرت قراراً بالإغلاق الإداري لملحمة بوحة، الكائنة في ميناء زايد.

وأوضحت الدائرة أن المنشأة الغذائية خالفت القانون رقم (2) لسنة 2008 بشأن سلامة الغذاء في إمارة أبوظبي واللوائح والأنظمة الصادرة بموجبه.

وأضافت أن "ممارساتها تشكل خطرا جديا على الصحة العامة".
كما فشلت الجزارة في تنفيذ التدابير التصحيحية الفعالة، مما استلزم التدخل الفوري لحماية سلامة الغذاء وصحة المستهلك.

تجري هيئة الرقابة الغذائية جولات تفتيشية دورية على المطاعم والمقاهي في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.

