أبوظبي: تغريم رجل 30 ألف درهم لانتهاك خصوصية امرأة

قضت محكمة في أبوظبي على رجل بدفع غرامة وتعويضات إجمالية قدرها 30 ألف درهم، بعد أن أدانته بتصوير امرأة دون موافقتها، ووجدته مذنباً بانتهاك خصوصيتها.

غرّمت محكمة جنايات أبوظبي الرجلَ سابقًا 10,000 درهم إماراتي لالتقاطه صورًا للمرأة دون إذن. وعقب صدور الحكم، رفعت المرأة دعوى مدنية تطالب فيها بالتعويض عن الضرر النفسي والسمعي الذي لحق بها.

وأظهرت سجلات المحكمة أن محكمة أبوظبي للأسرة المدنية والإدارية قضت أيضاً بإلزام الرجل بدفع تعويض للمرأة قدره 20 ألف درهم، بالإضافة إلى التكاليف القانونية.

ويعني الحكم أن الرجل سيدفع مبلغا إجماليا قدره 30 ألف درهم، بما في ذلك الغرامة الجنائية السابقة والأضرار المدنية.

أشارت المحكمة إلى أن الإدانة الجنائية نهائية وملزمة، وأثبتت مسؤولية الرجل عن الجريمة. واستشهد القضاة بأحكام قانون المعاملات المدنية الإماراتي، التي تُلزم بالتعويض عن أي فعل يُلحق ضررًا بالآخرين، بما في ذلك الضرر المعنوي والنفسي.

وقالت المرأة للمحكمة إن الحادث أضر بسمعتها في المجتمع، وسبب لها ألماً نفسياً، وأساء إلى كرامتها.