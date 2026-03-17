أبوظبي تعلن وفاة مقيم باكستاني إثر سقوط شظايا صاروخ باليستي في "بني ياس"

أكدت أبوظبي وفاة مواطن باكستاني يوم الثلاثاء 17 مارس، إثر سقوط شظايا في منطقة بني ياس بالعاصمة.
وقالت السلطات إن سقوط الشظايا نجم عن اعتراض صاروخ باليستي من قبل الدفاعات الجوية في المنطقة. وحثت الهيئة الجمهور على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.
وفي الوقت نفسه، أكد مكتب أبوظبي الإعلامي في 16 مارس أن صاروخاً أصاب مركبة مدنية في منطقة الباهية بالإمارة، مما أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الفلسطينية في الحادث. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، تسببت ضربة بطائرة مسيرة في اندلاع حريق في حقل "شاه" ليلاً، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.
تأتي هذه الضربات وسط هجمات إيرانية على دولة الإمارات، وصفها المسؤولون بأنها "سافرة وغادرة". وتعمل الدفاعات الجوية على مدار الساعة لاعتراض الطائرات المسيرة والصواريخ، وأكدت الإمارات "جاهزيتها الكاملة" للتصدي لهذه الهجمات.
منذ بداية الهجمات الإيرانية على الإمارات، استجابت الدفاعات الجوية لـ 304 صواريخ باليستية، و15 صاروخ كروز، و1627 طائرة مسيرة. وأسفرت الهجمات عن سبع وفيات و145 إصابة منذ 28 فبراير.
وفي بيان سابق للوزارة، أوضحت الإمارات أن الدولة تمتلك "أنظمة دفاع جوي متنوعة ومتكاملة ومتعددة الطبقات، قادرة على مواجهة طيف كامل من التهديدات الجوية بكفاءة عالية". وتشمل هذه الأنظمة أنظمة طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى توفر "حماية شاملة للأجواء الوطنية". كما تحتفظ الإمارات بـ "مخزون استراتيجي قوي من الذخائر، مما يضمن قدرات اعتراض واستجابة مستدامة لفترات طويلة".
وبينما تدعو الإمارات إلى خفض التصعيد وتؤكد على الحوار بدلاً من الصراع، شددت الدولة على أنها تحتفظ بحق الرد، حيث تشكل الهجمات الإيرانية انتهاكاً لسيادة الدولة والأعراف الدولية.
وفي 7 مارس، خاطب رئيس دولة الإمارات، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، السكان في أعقاب الهجمات الإيرانية الأخيرة، قائلاً إن السلطات ستقوم بمسؤوليتها في الدفاع عن الأرض وشعبها.