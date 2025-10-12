أبوظبي تعلن إغلاقًا جزئيًا لشارع الشيخ زايد بن سلطان مؤقتا

سيتم إغلاق شارع الشيخ زايد بن سلطان (E10) في أبوظبي جزئيًا لمدة 10 أيام بسبب أعمال الطرق.
من الجمعة 10 أكتوبر إلى الاثنين 20 أكتوبر، سيضطر السائقون في العاصمة لاستخدام طرق بديلة للوصول إلى وجهاتهم، حسبما أعلنت السلطات.
سيتم إغلاق ثلاث حارات يسارًا باتجاه الكورنيش من الساعة 10 مساء يوم الجمعة 10 أكتوبر حتى الساعة 10 مساء يوم الثلاثاء 14 أكتوبر.
سيتم إغلاق الحارتان اليمنى باتجاه الكورنيش من الساعة 10 مساء يوم الثلاثاء 14 أكتوبر حتى الساعة 10 مساء يوم الاثنين 20 أكتوبر.
أبرزت السلطات الطرق البديلة التي يمكن للسائقين استخدامها، وتشمل شارع الشيخ خليفة بن زايد، شارع الشيخ راشد بن سعيد، وشارع الخليج العربي.