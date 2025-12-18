أبوظبي تعلّق حركة سائقي التوصيل أثناء تقلبات الطقس
استيقظ سكان الإمارات على يوم آخر من الظروف الجوية غير المستقرة اليوم الخميس، 18 ديسمبر. أصدرت عدة جهات تحذيرات للسكان من الطقس السيئ، داعية إياهم إلى توخي الحذر أثناء القيادة وتجنب الخروج إذا أمكن.
ودعا مركز النقل المتكامل في أبوظبي سائقي الدراجات النارية للتوصيل إلى الالتزام الصارم بتعليق الحركة والخدمات خلال الظروف الجوية غير المستقرة.
يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الخميس غير مستقر وغائم جزئيًا إلى غائم مع بعض السحب الركامية في مناطق متفرقة من البلاد. ستشهد البلاد كميات متفاوتة من الأمطار مصحوبة بالبرق والرعد والبرد في مناطق محدودة.
ستكون الرياح معتدلة إلى نشطة وأحيانًا قوية مع السحب، مما يثير الغبار والرمال، مما يؤدي إلى تقليل الرؤية الأفقية.
