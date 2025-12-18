أبوظبي تعلّق حركة سائقي التوصيل أثناء تقلبات الطقس

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الخميس غير مستقر وغائم جزئيًا إلى غائم مع بعض السحب الركامية في مناطق متفرقة من البلاد. ستشهد البلاد كميات متفاوتة من الأمطار مصحوبة بالبرق والرعد والبرد في مناطق محدودة.