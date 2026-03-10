أبوظبي تعزز منظومتها لإدارة الطوارئ لضمان استقرار الحياة اليومية

وأضاف أن المؤشرات العامة في أبوظبي تؤكد استقرار الأوضاع بشكل عام واستمرار العمل في جميع القطاعات بشكل طبيعي. ويواصل السكان ممارسة أنشطتهم اليومية كالمعتاد، في حين تحافظ الأسواق على توفر السلع الأساسية، مع بقاء تدفقات الإمدادات والأسعار ضمن مستوياتها الطبيعية. وتعكس هذه المؤشرات قوة الإطار المؤسسي لأبوظبي وقدرتها على الاستجابة بكفاءة لمختلف الظروف.