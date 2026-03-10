أبوظبي تعزز منظومتها لإدارة الطوارئ لضمان استقرار الحياة اليومية

لرصد التطورات الإقليمية وتبعاتها المحتملة على السكان، تعقد منظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي اجتماعات تنسيقية يومية مع كبار مسؤولي الجهات والشركات المحلية.
تُعقد هذه الاجتماعات بهدف رصد وتعزيز الجاهزية المؤسسية، وضمان استمرارية الخدمات الحيوية، والحفاظ على استقرار الحياة اليومية في أبوظبي.
تتضمن الاجتماعات مراجعة التقارير الواردة من الجهات المعنية، وتحليل التطورات الأخيرة، وتقييم السيناريوهات المحتملة، بالإضافة إلى استعراض خطط الاستجابة والتعافي، والتحقق من جاهزية الموارد والقدرات التشغيلية لدى الجهات الشريكة.
يتم خلال هذه الاجتماعات تقييم الجاهزية عبر القطاعات الحيوية، ومراجعة خطط استمرارية الأعمال، وضمان التنسيق الفعال بين الشركاء. يعزز هذا النهج المتكامل منظومة إدارة الطوارئ والأزمات في الإمارة ويرفع قدرتها على الاستجابة للتطورات المتسارعة بكفاءة ومرونة.
وكجزء من عمليات التقييم المستمرة، استعرضت الاجتماعات نتائج الإجراءات والحلول التشغيلية التي تم تفعيلها خلال الفترة الماضية للتعامل مع العديد من التحديات الناجمة عن التطورات الإقليمية.
وتم تحليل أثر هذه الإجراءات، لا سيما من حيث مساهمتها في الحفاظ على استمرارية الخدمات وتعزيز قدرة مختلف القطاعات على الاستجابة للمتغيرات التشغيلية.
ونتيجة لهذه المراجعات، تم تسهيل نقل أكثر من 700 مسافر من خلال عمليات استثنائية نُفذت بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما ساهمت هذه الجهود في معالجة أوضاع العديد من الأفراد المتأثرين وتخفيف تداعيات التحديات المتعلقة بالسفر.
أكد اللواء أحمد سيف المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي ورئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي، أن الاجتماعات اليومية تأتي ضمن إطار رصد مستمر يهدف إلى تحليل التطورات الإقليمية وتقييم أثرها المحتمل على الإمارة.
وأشار إلى أن المركز يعمل بتنسيق وثيق مع شركائه الاستراتيجيين لتعزيز جاهزية منظومة إدارة الأزمات وضمان تكامل الجهود بين الجهات المعنية.
وأضاف أن المؤشرات العامة في أبوظبي تؤكد استقرار الأوضاع بشكل عام واستمرار العمل في جميع القطاعات بشكل طبيعي. ويواصل السكان ممارسة أنشطتهم اليومية كالمعتاد، في حين تحافظ الأسواق على توفر السلع الأساسية، مع بقاء تدفقات الإمدادات والأسعار ضمن مستوياتها الطبيعية. وتعكس هذه المؤشرات قوة الإطار المؤسسي لأبوظبي وقدرتها على الاستجابة بكفاءة لمختلف الظروف.
تواصل منظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي رصد التطورات الإقليمية وتعزيز الجاهزية المؤسسية من خلال إطار متكامل للتنسيق وتبادل المعلومات والتقييم المستمر للمخاطر. وتدعم هذه الجهود استقرار الإمارة، وحماية الأرواح والممتلكات، وضمان استمرارية الخدمات الحيوية في جميع القطاعات. كما تبرهن هذه الجهود على قدرة نظام إدارة الأزمات في أبوظبي على الاستجابة بكفاءة ومرونة للظروف المتغيرة، مما يعكس قوة إطارها المؤسسي وجاهزية الإمارة لمواجهة التحديات المختلفة.