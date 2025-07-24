أبوظبي تعزز جودة خدمات النقل بحملة سلامة لسيارة الأجرة

حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة دائمًا على معايير عالية جدًا عندما يتعلق الأمر بالنقل العام، وخاصة سيارات الأجرة.
ويتم إجراء عمليات تفتيش وفحوصات دورية في الإمارات المختلفة للتأكد من السلامة والنظافة وغيرها من إجراءات التشغيل القياسية.
وفي إطار ذلك، أطلقت السلطات في أبوظبي عاصمة الدولة حملة تفتيشية على سيارات الأجرة للتأكد من استيفائها للمعايير المطلوبة.
أطلقت شركة أبوظبي للتنقل حملة تهدف إلى تعزيز جودة خدمات النقل في مختلف أنحاء الإمارة.
وتركز الحملة على التحقق من نظافة المركبات والتأكد من التزامها بمعايير السلامة ومتطلبات التشغيل بهدف تحسين جودة الخدمة وتوفير بيئة نقل آمنة.
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وتهدف عمليات التفتيش الميدانية إلى التأكد من أن كل رحلة في العاصمة نظيفة وآمنة ومطابقة للمعايير.
وبحسب موقع "أبوظبي للتنقل"، يوجد 6,390 سيارة أجرة تعمل في العاصمة، منها 222 سيارة أجرة تخدم مطار أبوظبي الدولي.
في نوفمبر 2024، أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مشروعًا تجريبيًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن التدخين داخل سيارات الأجرة.