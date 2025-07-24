الإمارات

أبوظبي تعزز جودة خدمات النقل بحملة سلامة لسيارة الأجرة

بحسب موقع "أبوظبي للتنقل"، يوجد 6390 سيارة أجرة تعمل في العاصمة.
الصورة مُستخدمة لأغراض التوضيح. الصورة: ملف

الصورة مُستخدمة لأغراض التوضيح. الصورة: ملف

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حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة دائمًا على معايير عالية جدًا عندما يتعلق الأمر بالنقل العام، وخاصة سيارات الأجرة.

ويتم إجراء عمليات تفتيش وفحوصات دورية في الإمارات المختلفة للتأكد من السلامة والنظافة وغيرها من إجراءات التشغيل القياسية.

وفي إطار ذلك، أطلقت السلطات في أبوظبي عاصمة الدولة حملة تفتيشية على سيارات الأجرة للتأكد من استيفائها للمعايير المطلوبة.

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أطلقت شركة أبوظبي للتنقل حملة تهدف إلى تعزيز جودة خدمات النقل في مختلف أنحاء الإمارة.

وتركز الحملة على التحقق من نظافة المركبات والتأكد من التزامها بمعايير السلامة ومتطلبات التشغيل بهدف تحسين جودة الخدمة وتوفير بيئة نقل آمنة.

شاهد الفيديو أدناه:

وتهدف عمليات التفتيش الميدانية إلى التأكد من أن كل رحلة في العاصمة نظيفة وآمنة ومطابقة للمعايير.

وبحسب موقع "أبوظبي للتنقل"، يوجد 6,390 سيارة أجرة تعمل في العاصمة، منها 222 سيارة أجرة تخدم مطار أبوظبي الدولي.

في نوفمبر 2024، أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مشروعًا تجريبيًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن التدخين داخل سيارات الأجرة.

الإمارات العربية المتحدة: الآن، استقل سيارة أجرة بدون سائق مجانًا إلى مطار أبوظبي من جزيرة السعديات وياس. "كيف ينبغي أن تكون القيادة": جربت شركة KT سيارات الأجرة بدون سائق في أبوظبي والتي تعمل بالفرملة وتغير المسارات بسلاسة.
Abu Dhabi

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