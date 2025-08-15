أبوظبي: تعديل مواعيد رسوم "درب" وإلغاء الحد الأقصى

أعلنت أبوظبي، الخميس، أنها ستقوم بمراجعة مواعيد وحدود رسوم عبور طريق درب، والتي سيتم تطبيقها اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 1 سبتمبر.

وقال مركز النقل المتكامل في استشارة، إن جدول التعرفة في الفترة المسائية من الإثنين إلى السبت سيتغير من الساعة الخامسة مساء حتى السابعة مساء إلى الساعة الثالثة مساء حتى السابعة مساء.

وستكون ساعات العمل الصباحية كما هي. وستظل التعرفة مجانية أيام الأحد والعطلات الرسمية.

لا يوجد حد أقصى

وقالت الهيئة إنه سيتم أيضًا إلغاء الحدود القصوى للرسوم اليومية والشهرية.

وتنص الرسوم الحالية على فرض رسوم بحد أقصى 16 درهماً يومياً على كل مركبة خاصة، أو 200 درهم شهرياً للمركبة الأولى، و150 درهماً للمركبة الثانية، و100 درهم للمركبة الثالثة أو أي مركبة إضافية.

الآن سيتم فرض رسوم قدرها 4 دراهم في كل مرة تعبر فيها مركبة عبر البوابة، دون تحديد سقف لها.

وستستمر سياسات الإعفاء الحالية للفئات المؤهلة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الهمم، والأسر ذات الدخل المنخفض، وكبار السن، والمتقاعدين.

وقالت الهيئة إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها المتواصلة لتحسين انسيابية الحركة المرورية وتخفيف الازدحام على الطرق الرئيسية خلال ساعات الذروة.

تدير شركة درب، التي تم إطلاقها في عام 2021، ثماني بوابات رسوم مرورية في أبوظبي، تقع على الجسور الرئيسية التي تدخل وتخرج من المدينة.