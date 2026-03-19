أبوظبي تعتمد خطة أمنية استباقية شاملة لعطلة عيد الفطر

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أن يوم الجمعة الموافق 20 مارس هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد لعام 2026، وذلك بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال مساء الأربعاء. ويأتي هذا الاحتفال في وقت تستمر فيه التوترات الإقليمية والعمليات العسكرية في منطقة الخليج منذ ثلاثة أسابيع، والتي جاءت رداً على الهجمات المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل التي بدأت في 28 فبراير.
من جانبها، أصدرت السلطات في أبوظبي دليلاً للإجراءات الوقائية وإرشادات السلامة لقضاء عطلة عيد الفطر، وحثت أفراد المجتمع على الالتزام بالتدابير الاحترازية خلال الاحتفالات، دعماً لجهود حماية الأرواح والممتلكات في الإمارة.
إرشادات القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني:
البقاء في حالة تركيز وانتباه وخفض السرعات في المناطق السكنية.
إعطاء الأولوية وفتح الطريق لسيارات الاستجابة للطوارئ.
الامتناع التام عن استخدام أو تداول الألعاب النارية.
القيادة بمسؤولية وتجنب القيام بحركات استعراضية أو سلوكيات متهورة.
عدم السماح للأطفال باللعب أو عبور الشوارع دون رقابة من الكبار.
وأكدت السلطات أن هذه الإرشادات تأتي ضمن خطة استباقية شاملة تتضمن تكثيف الدوريات الأمنية والمرورية على الطرق الرئيسية والمناطق الحيوية، وأماكن التجمعات العامة، ومراكز التسوق، والحدائق العامة.
وكانت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات قد أكدتا عدم ثبوت رؤية الهلال مساء يوم 18 مارس، ليكون يوم الجمعة 20 مارس هو أول أيام عيد الفطر رسمياً، مما يمثل نهاية شهر رمضان المبارك وبداية احتفالات المسلمين التي تستمر لثلاثة أيام في المنطقة.